Igor Felisberto abre o coração sobre estreia no São Paulo e destaca Rafinha
Jogador destacou suas referências no elenco
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Igor Felisberto fez sua estreia como profissional nesta quinta-feira (7). Em entrevista ao "Arquibancada Tricolor" após o empate com o O'Higgins, o jogador falou sobre a oportunidade e destacou a influência de nomes do clube, como Rafinha, atual gerente esportivo, e Cédric Soares, titular da lateral direita.
Revelado nas categorias de base do São Paulo, Felisberto treina com o elenco principal há alguns meses e já estava no radar da comissão técnica. Pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, disputou sua primeira partida como profissional pela equipe.
- Todos os atletas vieram conversar comigo, dar instruções. O Rafinha e o Cédric são dois caras espetaculares, sempre me ajudam no dia a dia. Hoje conversaram comigo sobre o que eu tinha que fazer, sobre quais eram as melhores opções e são dois caras que me ajudam demais mesmo - disse Felisberto.
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Roger Machado avalia estreia de Crias de Cotia em empate do São Paulo
Roger Machado avaliou as estreias de Igor Felisberto e Osório em empate do São Paulo nesta quinta-feira (7) .
Na leitura de Roger, pensou em uma boa estratégia ao colocar os jovens atletas para entrar em campo. Para ele, o desempenho dos atletas foi positivo.
- Os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais no nível do outro. A estreia do Osório foi em grande nível, Felisberto e Djhordney contribuíram coletivamente. Ponto importante - disse Roger Machado em coletiva de imprensa.
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