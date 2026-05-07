O que faltou para a vitória? Roger Machado analisa empate do São Paulo

Roger Machado explicou o que acredita ter provocado o empate do São Paulo com o O'Higgins, nesta quinta-feira (7). O Tricolor ficou no 0 a 0 em duelo disputado no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

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Roger avaliou que o time não sofreu apenas pelos espaços cedidos, mas também por erros de posicionamento e decisões equivocadas em alguns lances. Segundo ele, a proposta tática foi diferente da utilizada contra o Millonarios, mesmo que tenha ido a campo com times alternativos nas duas ocasiões.

- Não foi incômodo pelos espaços deixados, mas consequência de uns erros de posicionamento. Uma jogada onde não foi feita uma melhor escolha. A ideia era diferente, não era igual contra o Millonarios, era diferente. No Millonarios, entramos com linha de cinco, agora entramos com linha de dois, Cauly como meia-ponta, na figura do Cauly uma figura como meia flutuando para abastecer os nossos dois atacantes. André mais centralizado e o Tapia para suprir pelo lado direito do ataque - explicou o técnico.

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Ele classificou o primeiro tempo como de poucas alternativas ofensivas. Apesar do controle da posse de bola e de enfrentar um adversário recuado, a equipe teve dificuldade para transformar domínio em oportunidades claras.

- O time entrou desligado em campo, sofremos com umas bolas nas traves. Com a entrada dos dois atacantes do adversário, foram muitas jogadas de cruzamento, que sabíamos que ia acontecer. Se dobrasse um ponta, era um ponta importante ali na liderança - explicou.

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(Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

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Como foi o empate do São Paulo?

São Paulo e O'Higgins empataram sem gols pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em jogo que aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

Com o resultado, o Tricolor segue líder no grupo C, com sete pontos. Enquanto isso, os chilenos estão em segundo, com um ponto a menos. Agora, a equipe de Roger Machado se prepara para o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, que acontece no domingo (10).