Com jogo na Data Fifa, Botafogo terá de superar desfalques

A vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino tirou momentaneamente o Botafogo do Z-4, e o time poderá ficar de forma definitiva de fora dele se vencer o jogo atrasado com o Athletico-PR, marcado para o próximo domingo (29), em Curitiba. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão, mas, ainda que reorganize um pouco a tabela da competição, é alvo de crítica do técnico Martín Anselmi.

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➡️Trabalho é 'top', diz Martín Anselmi, técnico do Botafogo

— Não é desculpa, mas por não jogarmos as partidas propostas (no calendário original) teremos que ser visitantes novamente. Jogar aqui (em Bragança) é difícil. Temos que trabalhar partida a partida, não somos mais que ninguém — disse Anselmi nesse sábado, após o confronto com o Bragantino.

De fato, o Botafogo irá emendar uma sequência de três jogos seguidos fora de seus domínios. Na quarta-feira passada, o time enfrentou o Palmeiras em São Paulo. Neste final de semana, encarou o Bragantino em Bragança Paulista. E, agora, terá o Athletico-PR em Curitiba.

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Ferraresi será desfalque certo diante do Athletico-PR (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outro problema que o treinador terá de superar são os desfalques, uma vez que um titular absoluto e outro que vem se firmando serão cedidos às seleções na Data Fifa. O volante Danilo foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil com França e Croácia, enquanto o zagueiro Ferraresi vai se apresentar à Venezuela para os jogos com Trinidad e Tobago e Uzbequistão. Além deles, o panamenho Kadir, que tem aparecido em alguns jogos do time principal do Botafogo, também foi convocado. O Panamá irá enfrentar a África do Sul.

— Temos alguns dias para recuperar, mas também temos muitos jogadores na seleção. Sempre tem algo, um expulso, um lesionado, alguém na seleção... Temos que jogar na Data-Fifa e ver as melhores peças para uma vez mais jogar de visitante — resignou-se Martín Anselmi.

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