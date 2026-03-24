A pausa para a Data Fifa de março evidencia a força e a diversidade internacional do futebol brasileiro. Ao todo, 42 jogadores que atuam no Brasileirão foram convocados por suas seleções e irão representar países da América do Sul, Europa e África.

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Flamengo e Palmeiras foram os clubes que mais cederam atletas, chamados para defender suas seleções no período internacional, reforçando o protagonismo recente das equipes no cenário sul-americano.

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Veja a lista dos jogadores convocados que atuam no Brasileirão

Brasil (6 convocados)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo (Botafogo)

Hugo Souza (Corinthians)

Kaiki (Cruzeiro)

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📅 Jogos:

26/03 – 17h: Brasil x França

31/03 – 21h: Brasil x Croácia

Danilo reencontra Davide Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Uruguai (8 convocados)

Arrascaeta (Flamengo)

Varela (Flamengo)

Nico De La Cruz (Flamengo)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Sergio Rochet (Internacional)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Puma Rodríguez (Vasco)

📅 Jogos:

27/03 – 16h45: Inglaterra x Uruguai

31/03 – 16h30: Argélia x Uruguai

Vina, Arrascaeta e Varela foram convocados para a seleção uruguaia (Foto: Divulgação/Uruguai)

Paraguai (6 convocados)

Maurício (Palmeiras)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Junior Alonso (Atlético-MG)

Fabián Balbuena (Grêmio)

Damián Bobadilla (São Paulo)

📅 Jogos:

27/03 – 16h00: Grécia x Paraguai

31/03 – 16h00: Marrocos x Paraguai

Colômbia (5 convocados)

Carrascal (Flamengo)

Jhon Arias (Palmeiras)

Rafael Borré (Internacional)

Johan Carbonero (Internacional)

Andrés Gómez (Vasco)

📅 Jogos:

26/03 – 20h30: Colômbia x Croácia

29/03 – 16h00: Colômbia x França

Andrés Gómez chegando para se juntar a seleção da Colômbia (Foto: Divulgação/Colômbia)

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Equador (5 convocados)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Alan Franco (Atlético-MG)

Alan Minda (Atlético-MG)

Angelo Preciado (Atlético-MG)

Félix Torres (Internacional)

📅 Jogos:

27/03 – 17h15: Marrocos x Equador

31/03 – 15h45: Holanda x Equador

Bolívia (2 convocados)

Marcelo Tórrez (Santos)

Miguelito Terceros (Santos)

📅 Jogos:

26/03 – 19h: Bolívia x Suriname

Chile (2 convocados)

Iván Román (Atlético-MG)

Gonzalo Tapia (São Paulo)

📅 Jogos:

27/03 – 00h00: Chile x Cabo Verde

30/03 – 03h00: Nova Zelândia x Chile

Peru (2 convocados)

André Carrillo (Corinthians)

Erick Noriega (Grêmio)

📅 Jogos:

28/03 – 13h00: Senegal x Peru

31/03 – 15h00: Peru x Honduras

Venezuela (2 convocados)

Nahuel Ferraresi (Botafogo)

Jefferson Savarino (Fluminense)

📅 Jogos:

27/03 – 07h00: Venezuela x Trinidad e Tobago

30/03 – 11h00: Uzbequistão x Venezuela

Argentina (2 convocados)

Flaco López (Palmeiras)

Agustín Giay (Palmeiras)

📅 Jogos

27/03 – 20h15: Argentina x Mauritânia

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Guiné (1 convocado)

Mamady Cissé (Atlético-MG)

📅 Jogos:

27/3 – 10h: Guiné x Togo

31/3 - 9h: Guiné x Benin

Panamá (1 convocado)

Kadir Barría (Botafogo)

📅 Jogos:

27/03 – 14h00: África do Sul x Panamá

31/03 – 14h30: África do Sul x Panamá

Clubes do Brasileirão com mais convocados

A dupla Flamengo e Palmeiras foi a que mais cedeu jogadores às respectivas seleções nesta Data Fifa. O protagonismo dos dois clubes no cenário sul-americano está diretamente ligado às conquistas recentes e ao alto nível de investimento, que se refletem também no número de atletas convocados.

Na sequência, o Atlético-MG figura o top-3 dos times do Brasil que mais tiveram nomes nas listas dos treinadores. O número mostra o peso técnico do campeonato nacional no cenário global.