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Brasileirão tem 42 convocados para a Data Fifa; veja lista completa e agenda de jogos

Flamengo e Palmeiras são os clubes com mais convocados

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
17:34
Atualizado há 2 minutos
Léo Pereira Seleção
imagem cameraLéo Pereira em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A pausa para a Data Fifa de março evidencia a força e a diversidade internacional do futebol brasileiro. Ao todo, 42 jogadores que atuam no Brasileirão foram convocados por suas seleções e irão representar países da América do Sul, Europa e África.

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Flamengo e Palmeiras foram os clubes que mais cederam atletas, chamados para defender suas seleções no período internacional, reforçando o protagonismo recente das equipes no cenário sul-americano.

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Veja a lista dos jogadores convocados que atuam no Brasileirão

Brasil (6 convocados)

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Danilo (Botafogo)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Kaiki (Cruzeiro)

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📅 Jogos:

  • 26/03 – 17h: Brasil x França
  • 31/03 – 21h: Brasil x Croácia
Danilo e Davide Ancelotti
Danilo reencontra Davide Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Uruguai (8 convocados)

  • Arrascaeta (Flamengo)
  • Varela (Flamengo)
  • Nico De La Cruz (Flamengo)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Puma Rodríguez (Vasco)

📅 Jogos:

  • 27/03 – 16h45: Inglaterra x Uruguai
  • 31/03 – 16h30: Argélia x Uruguai
Seleção Uruguai
Vina, Arrascaeta e Varela foram convocados para a seleção uruguaia (Foto: Divulgação/Uruguai)

Paraguai (6 convocados)

  • Maurício (Palmeiras)
  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Ramón Sosa (Palmeiras)
  • Junior Alonso (Atlético-MG)
  • Fabián Balbuena (Grêmio)
  • Damián Bobadilla (São Paulo)

📅 Jogos:

27/03 – 16h00: Grécia x Paraguai
31/03 – 16h00: Marrocos x Paraguai

Colômbia (5 convocados)

  • Carrascal (Flamengo)
  • Jhon Arias (Palmeiras)
  • Rafael Borré (Internacional)
  • Johan Carbonero (Internacional)
  • Andrés Gómez (Vasco)

📅 Jogos:

26/03 – 20h30: Colômbia x Croácia
29/03 – 16h00: Colômbia x França

Andrés Gómez - Vasco
Andrés Gómez chegando para se juntar a seleção da Colômbia (Foto: Divulgação/Colômbia)

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Equador (5 convocados)

  • Gonzalo Plata (Flamengo)
  • Alan Franco (Atlético-MG)
  • Alan Minda (Atlético-MG)
  • Angelo Preciado (Atlético-MG)
  • Félix Torres (Internacional)

📅 Jogos:

27/03 – 17h15: Marrocos x Equador
31/03 – 15h45: Holanda x Equador

Bolívia (2 convocados)

  • Marcelo Tórrez (Santos)
  • Miguelito Terceros (Santos)

📅 Jogos:

26/03 – 19h: Bolívia x Suriname

Chile (2 convocados)

  • Iván Román (Atlético-MG)
  • Gonzalo Tapia (São Paulo)

📅 Jogos:

27/03 – 00h00: Chile x Cabo Verde
30/03 – 03h00: Nova Zelândia x Chile

Peru (2 convocados)

  • André Carrillo (Corinthians)
  • Erick Noriega (Grêmio)

📅 Jogos:

28/03 – 13h00: Senegal x Peru
31/03 – 15h00: Peru x Honduras

Venezuela (2 convocados)

  • Nahuel Ferraresi (Botafogo)
  • Jefferson Savarino (Fluminense)

📅 Jogos:

27/03 – 07h00: Venezuela x Trinidad e Tobago
30/03 – 11h00: Uzbequistão x Venezuela

Argentina (2 convocados)

  • Flaco López (Palmeiras)
  • Agustín Giay (Palmeiras)

📅 Jogos

27/03 – 20h15: Argentina x Mauritânia

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Guiné (1 convocado)

  • Mamady Cissé (Atlético-MG)

📅 Jogos:

27/3 – 10h: Guiné x Togo
31/3 - 9h: Guiné x Benin

Panamá (1 convocado)

  • Kadir Barría (Botafogo)

📅 Jogos:

27/03 – 14h00: África do Sul x Panamá
31/03 – 14h30: África do Sul x Panamá

Clubes do Brasileirão com mais convocados

A dupla Flamengo e Palmeiras foi a que mais cedeu jogadores às respectivas seleções nesta Data Fifa. O protagonismo dos dois clubes no cenário sul-americano está diretamente ligado às conquistas recentes e ao alto nível de investimento, que se refletem também no número de atletas convocados.

Na sequência, o Atlético-MG figura o top-3 dos times do Brasil que mais tiveram nomes nas listas dos treinadores. O número mostra o peso técnico do campeonato nacional no cenário global.

  • Flamengo – 8
  • Palmeiras – 8
  • Atlético Mineiro – 6
  • Internacional – 4
  • Botafogo – 3
  • Corinthians – 2
  • São Paulo – 2
  • Grêmio – 2
  • Santos – 2
  • Vasco da Gama – 2
  • Fluminense – 2
  • Cruzeiro – 1

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