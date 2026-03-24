Brasileirão tem 42 convocados para a Data Fifa; veja lista completa e agenda de jogos
Flamengo e Palmeiras são os clubes com mais convocados
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A pausa para a Data Fifa de março evidencia a força e a diversidade internacional do futebol brasileiro. Ao todo, 42 jogadores que atuam no Brasileirão foram convocados por suas seleções e irão representar países da América do Sul, Europa e África.
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Flamengo e Palmeiras foram os clubes que mais cederam atletas, chamados para defender suas seleções no período internacional, reforçando o protagonismo recente das equipes no cenário sul-americano.
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Veja a lista dos jogadores convocados que atuam no Brasileirão
Brasil (6 convocados)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Danilo (Botafogo)
- Hugo Souza (Corinthians)
- Kaiki (Cruzeiro)
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📅 Jogos:
- 26/03 – 17h: Brasil x França
- 31/03 – 21h: Brasil x Croácia
Uruguai (8 convocados)
- Arrascaeta (Flamengo)
- Varela (Flamengo)
- Nico De La Cruz (Flamengo)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Sergio Rochet (Internacional)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Puma Rodríguez (Vasco)
📅 Jogos:
- 27/03 – 16h45: Inglaterra x Uruguai
- 31/03 – 16h30: Argélia x Uruguai
Paraguai (6 convocados)
- Maurício (Palmeiras)
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Ramón Sosa (Palmeiras)
- Junior Alonso (Atlético-MG)
- Fabián Balbuena (Grêmio)
- Damián Bobadilla (São Paulo)
📅 Jogos:
27/03 – 16h00: Grécia x Paraguai
31/03 – 16h00: Marrocos x Paraguai
Colômbia (5 convocados)
- Carrascal (Flamengo)
- Jhon Arias (Palmeiras)
- Rafael Borré (Internacional)
- Johan Carbonero (Internacional)
- Andrés Gómez (Vasco)
📅 Jogos:
26/03 – 20h30: Colômbia x Croácia
29/03 – 16h00: Colômbia x França
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Equador (5 convocados)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- Alan Franco (Atlético-MG)
- Alan Minda (Atlético-MG)
- Angelo Preciado (Atlético-MG)
- Félix Torres (Internacional)
📅 Jogos:
27/03 – 17h15: Marrocos x Equador
31/03 – 15h45: Holanda x Equador
Bolívia (2 convocados)
- Marcelo Tórrez (Santos)
- Miguelito Terceros (Santos)
📅 Jogos:
26/03 – 19h: Bolívia x Suriname
Chile (2 convocados)
- Iván Román (Atlético-MG)
- Gonzalo Tapia (São Paulo)
📅 Jogos:
27/03 – 00h00: Chile x Cabo Verde
30/03 – 03h00: Nova Zelândia x Chile
Peru (2 convocados)
- André Carrillo (Corinthians)
- Erick Noriega (Grêmio)
📅 Jogos:
28/03 – 13h00: Senegal x Peru
31/03 – 15h00: Peru x Honduras
Venezuela (2 convocados)
- Nahuel Ferraresi (Botafogo)
- Jefferson Savarino (Fluminense)
📅 Jogos:
27/03 – 07h00: Venezuela x Trinidad e Tobago
30/03 – 11h00: Uzbequistão x Venezuela
Argentina (2 convocados)
- Flaco López (Palmeiras)
- Agustín Giay (Palmeiras)
📅 Jogos
27/03 – 20h15: Argentina x Mauritânia
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Guiné (1 convocado)
- Mamady Cissé (Atlético-MG)
📅 Jogos:
27/3 – 10h: Guiné x Togo
31/3 - 9h: Guiné x Benin
Panamá (1 convocado)
- Kadir Barría (Botafogo)
📅 Jogos:
27/03 – 14h00: África do Sul x Panamá
31/03 – 14h30: África do Sul x Panamá
Clubes do Brasileirão com mais convocados
A dupla Flamengo e Palmeiras foi a que mais cedeu jogadores às respectivas seleções nesta Data Fifa. O protagonismo dos dois clubes no cenário sul-americano está diretamente ligado às conquistas recentes e ao alto nível de investimento, que se refletem também no número de atletas convocados.
Na sequência, o Atlético-MG figura o top-3 dos times do Brasil que mais tiveram nomes nas listas dos treinadores. O número mostra o peso técnico do campeonato nacional no cenário global.
- Flamengo – 8
- Palmeiras – 8
- Atlético Mineiro – 6
- Internacional – 4
- Botafogo – 3
- Corinthians – 2
- São Paulo – 2
- Grêmio – 2
- Santos – 2
- Vasco da Gama – 2
- Fluminense – 2
- Cruzeiro – 1
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