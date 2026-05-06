Campeão da Libertadores pelo Fluminense posta vídeo de despedida

O zagueiro Manoel postou um vídeo nas suas redes sociais nesta quarta-feira (6) se despedindo do Fluminense. O jogador foi campeão da Libertadores com o Tricolor em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Manoel chegou ao Fluminense em 2021 e viveu seu melhor momento com o time em 2022, quando foi titular ao lado de Nino. No ano passado, o defensor teve uma lesão séria no joelho e fez apenas 15 jogos. O Tricolor se despediu do Defensor no início de janeiro deste ano.

Veja a fala de Manoel

Torcida Tricolor, hoje venho aqui me despedir de um grande clube, que por cinco anos foi a minha casa. Aqui tive grandes alegrias enormes, conquistas e também momentos difíceis. E nele me senti abraçado por vocês. O Fluminense sempre foi uma família e fazer parte dela por tanto tempo é motivo de orgulho. Tudo o que eu faço sempre é agradecer, porque assim, Deus me deu mais uma oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é jogar bola. Saio honrado com grandes títulos conquistados, gols marcados que ficarão para sempre na minha memória e também 'louco da cabeça'. Gratidão eterna à instituição Fluminense, seus funcionários, meus companheiros e toda a sua torcida. Minha torcida por esse clube será eterna.

continua após a publicidade

Manoel deixa o Tricolor com 118 jogos e 10 gols marcados. O zagueiro foi campeão da Libertadores em 2023, da Recopa Sul-Americana em 2024 e duas vezes campeão Carioca, em 2022 e 2023.

Fluminense se despede de Manoel*

"Manoel vestiu a Armadura do Fluminense em todos os sentidos. Entendeu o que é ser um Guerreiro e fazer parte da Família Fluminense. Ao fim de seu contrato, Manoel deixa o Fluminense com o título da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa e dois Cariocas. Desejamos ao zagueiro boa sorte na sequência da carreira. Obrigado!"

continua após a publicidade

*Texto publicado em janeiro de 2026

⚽ Aposte na chance dupla para o Fluminense @1.47 contra o Independiente Rivadavia

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.