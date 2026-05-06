Com time alternativo, Vasco está definido para enfrentar o Audax; veja a escalação

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Audax Italiano no Estádio Bicentenario de La Florida, pela Sul-Americana. Com uma delegação bastante modificada, o Cruz-Maltino terá uma formação alternativa e o elenco reforçado por atletas da equipe sub-20.

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O Vasco inicia a partida com: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.

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A equipe conta com apenas três jogadores que iniciaram o clássico contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Lucas Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Campeonato Brasileiro Série A e, por isso, não estarão disponíveis para o confronto diante do Athletico Paranaense na próxima rodada.

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Outro ponto de atenção é a forte presença de jovens da base: ao todo, dez atletas do sub-20 foram relacionados, reforçando a estratégia do clube de dar rodagem aos garotos em jogos internacionais. Fora das quatro linhas, o time será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.

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Elenco do Vasco treina no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO X VASCO

SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)

🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

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