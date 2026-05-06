menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com time alternativo, Vasco está definido para enfrentar o Audax; veja a escalação

Com a suspensão de Renato Gaúcho, equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
18:01
Atualizado há 3 minutos
Nuno Moreira em chegada ao Estádio Bicentenario de La Florida (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
imagem cameraNuno Moreira em chegada ao Estádio Bicentenario de La Florida (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Audax Italiano no Estádio Bicentenario de La Florida, pela Sul-Americana. Com uma delegação bastante modificada, o Cruz-Maltino terá uma formação alternativa e o elenco reforçado por atletas da equipe sub-20.

continua após a publicidade

➡️Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Vasco inicia a partida com: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.

➡️ Adversário do Vasco na Sul-Americana, Audax Italiano tem sete desfalques para a partida

A equipe conta com apenas três jogadores que iniciaram o clássico contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Lucas Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Campeonato Brasileiro Série A e, por isso, não estarão disponíveis para o confronto diante do Athletico Paranaense na próxima rodada.

continua após a publicidade

🔥 Aposte na vitória do Vasco @2.28 contra o Audax Italiano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Outro ponto de atenção é a forte presença de jovens da base: ao todo, dez atletas do sub-20 foram relacionados, reforçando a estratégia do clube de dar rodagem aos garotos em jogos internacionais. Fora das quatro linhas, o time será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.

continua após a publicidade
Elenco do Vasco treina no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Elenco do Vasco treina no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias