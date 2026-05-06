Adversário do Vasco na Sul-Americana, Audax Italiano tem sete desfalques para a partida

O Vasco enfrenta o Audax Italiano nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A equipe chilena chega ao confronto com sete desfalques confirmados para o duelo válido pelo Grupo G.

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Não estarão à disposição Cristóbal Muñoz, Nicolás Orellana, Franco Troyansky, Federico Mateos, Brian Soto, Oliver Rojas e Nicolás Aedo. Desses, quatro atuam com frequência na equipe titular — Troyansky, Mateos, Aedo e Rojas —, o que amplia o impacto das ausências na formação do time.

➡️Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Com isso, o Audax deve ir a campo com: Tomás Ahumada; Marcelo Ortiz, Vicente Centeno e Enzo Ferrario; Esteban Matus, Daniel Piña, Rodrigo Cabral, Marco Collao e Favian Loyola; Michael Vadulli e Giovanni Chiaverano.

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Nuno Moreira durante Vasco x Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Grupo G da Sul-Americana

As equipes chegam empatadas em pontos, mas o Vasco aparece na liderança do Grupo G por conta do melhor saldo de gols. A chave da Copa Sul-Americana segue extremamente equilibrada, com apenas um ponto separando o primeiro do último colocado.

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No outro confronto da rodada, Barracas Central e Olimpia se enfrentam também nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), em duelo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela.

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1º Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 2 +2 44 2º Audax Italiano 4 3 1 1 1 3 4 -1 44 3º Olimpia 4 3 1 1 1 2 3 -1 44 4º Barracas Central 3 3 0 3 0 1 1 0 33

✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO X VASCO

SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)

🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

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