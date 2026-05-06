Adversário do Vasco na Sul-Americana, Audax Italiano tem sete desfalques para a partida
Adversário chega com sete baixas para o confronto
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O Vasco enfrenta o Audax Italiano nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A equipe chilena chega ao confronto com sete desfalques confirmados para o duelo válido pelo Grupo G.
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Fora de Campo
Não estarão à disposição Cristóbal Muñoz, Nicolás Orellana, Franco Troyansky, Federico Mateos, Brian Soto, Oliver Rojas e Nicolás Aedo. Desses, quatro atuam com frequência na equipe titular — Troyansky, Mateos, Aedo e Rojas —, o que amplia o impacto das ausências na formação do time.
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Com isso, o Audax deve ir a campo com: Tomás Ahumada; Marcelo Ortiz, Vicente Centeno e Enzo Ferrario; Esteban Matus, Daniel Piña, Rodrigo Cabral, Marco Collao e Favian Loyola; Michael Vadulli e Giovanni Chiaverano.
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Grupo G da Sul-Americana
As equipes chegam empatadas em pontos, mas o Vasco aparece na liderança do Grupo G por conta do melhor saldo de gols. A chave da Copa Sul-Americana segue extremamente equilibrada, com apenas um ponto separando o primeiro do último colocado.
No outro confronto da rodada, Barracas Central e Olimpia se enfrentam também nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), em duelo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela.
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1º
Vasco da Gama
4
3
1
1
1
4
2
+2
44
2º
Audax Italiano
4
3
1
1
1
3
4
-1
44
3º
Olimpia
4
3
1
1
1
2
3
-1
44
4º
Barracas Central
3
3
0
3
0
1
1
0
33
✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
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