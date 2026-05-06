Calendário 'diferente' dos rivais incomoda comissão de Abel Ferreira no Palmeiras

Que o técnico Abel Ferreira sempre faz duras críticas ao calendário do futebol brasileiro não é novidade. Mas o que vem causando grande incômodo na comissão técnica liderada pelo português é a diferença no tempo de descanso do Palmeiras em relação aos adversários que também disputam a Copa Libertadores nesta temporada.

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O Lance! teve acesso a uma planilha de controle da comissão técnica, com jogos entre os dias 21 de abril e 7 de maio, que sinaliza o tempo de intervalo entre os jogos do Palmeiras e também de Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Mirassol, times que tiveram um período diferente de descanso ou trabalho, utilizado da forma como cada equipe entendeu que fosse mais vantajoso naquele momento.

De acordo com a tabela das competições, que incluem Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, todos os rivais chegaram a ter ao menos um intervalo de três dias entre os jogos disputados nestes torneios, o que não aconteceu com o Verdão.

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A comissão técnica entende que esse tempo de pausa diferente é determinante para a recuperação dos atletas e desempenho no próximo jogo do calendário. Abel Ferreira, inclusive, falou sobre isso após a vitória sobre o Sporting Cristal, nesta terça-feira (6), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

– A nossa direção não fala, mas eu falo. Pedimos para alterar a data contra o Bragantino e da Copa do Brasil, foi negado. Eu não peço uma semana para preparar um jogo. Desde que cheguei ao Brasil, falo sempre da mesma coisa. No mínimo três dias, jogar ao quarto dia. Desafio vocês a olhar aos calendários do Palmeiras e das outras equipes. Quem ganha o calendário, ganha o Brasileirão – afirmou Abel Ferreira.

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Calendário semelhante ao que a comissão técnica de Abel Ferreira utilizou no período de 21/4, data em que o Corinthians jogou pela Copa do Brasil, a 7/5, dia em que Flamengo e Mirassol entrarão em campo

O Palmeiras enfrentou o Jacuipense no dia 23, viajou para enfrentar o Bragantino no dia 26, e no 29 visitou o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai. No dia 2, recebeu o Santos e, no dia 5, viajou novamente para enfrentar o Sporting Cristal, no Peru. Em todos esses jogos, o intervalo de descanso foi de apenas dois dias.

– Será que alguém já se perguntou o motivo de tantas lesões nos últimos meses? Será que estamos a proteger o produto, os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não são pelo abuso da exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que têm expectativa de disputar uma Copa do Mundo não têm receio de se lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? – questionou o treinador.

Sinal de alerta para lesionados do Palmeiras

No início de abril, o Palmeiras já começava a sofrer com desgastes de jogadores. Na ocasião, além dos atacantes Paulinho e Vitor Roque, os dois últimos alvos foram os laterais Piquerez, que precisou passar por cirurgia nesta semana, e Jefté. O Tigrinho, depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo, voltou a campo e lesionou novamente o mesmo local, precisando agora de cirurgia, que foi realizada no final da última semana.