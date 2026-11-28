O Fluminense está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Com o título do Palmeiras, que venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado, no Uruguai, o Tricolor das Laranjeiras garantiu uma vaga direta no torneio continental. Com isso, o time carioca disputará sua sexta edição da competição nos últimos sete anos.

➡️ Fluminense anuncia renovação de Thiago Silva até o fim de 2027

A classificação para a Libertadores de 2027 reforça a presença do Fluminense entre os principais representantes do futebol brasileiro no torneio continental. O Tricolor será o terceiro clube do país com mais participações na competição durante a década, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

continua após a publicidade

Time do Fluminense em jogo no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Desde 2021, o clube disputou seis edições da Libertadores: 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e 2027. A única ausência nesse intervalo aconteceu em 2025.

O período também reúne alguns dos resultados mais expressivos do Fluminense na história recente do torneio. Em 2023, a equipe conquistou a Libertadores pela primeira vez. Já em 2026, voltou a alcançar a semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte