Título do Palmeiras garante vaga direta do Fluminense na Libertadores de 2027
Conquista do time paulista assegurou a classificação direta do Tricolor, que disputará sua sexta edição do torneio nos últimos sete anos
O Fluminense está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Com o título do Palmeiras, que venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado, no Uruguai, o Tricolor das Laranjeiras garantiu uma vaga direta no torneio continental. Com isso, o time carioca disputará sua sexta edição da competição nos últimos sete anos.
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A classificação para a Libertadores de 2027 reforça a presença do Fluminense entre os principais representantes do futebol brasileiro no torneio continental. O Tricolor será o terceiro clube do país com mais participações na competição durante a década, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.
Desde 2021, o clube disputou seis edições da Libertadores: 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e 2027. A única ausência nesse intervalo aconteceu em 2025.
O período também reúne alguns dos resultados mais expressivos do Fluminense na história recente do torneio. Em 2023, a equipe conquistou a Libertadores pela primeira vez. Já em 2026, voltou a alcançar a semifinal.
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