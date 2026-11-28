O Botafogo recebe o Bahia neste sábado (28) em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa, comandados por Tite, precisam vencer a equipe de Rogério Ceni para alcançar os 46 pontos e permanecer na elite do futebol nacional.

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O primeiro gol do jogo foi marcado aos sete minutos pelo Bahia. Rodrigo Nestor fez jogada individual pela direita e, de perna esquerda, acertou o ângulo de Gabriel Batista.

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Veja o gol da partida:

Arthur Cabral em campo na derrota do Botafogo para o Bahia no primeiro turno (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Como chegam as equipes?

As duas equipes chegam com objetivos diferentes para o que encaram como uma decisão. Com 43 pontos, o Botafogo, que vem de empate em casa com o São Paulo, precisa vencer para escapar do rebaixamento e não depender de mais resultados nos últimos duelos da temporada.

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Do outro lado, o Bahia, na parte superior da tabela, com 54 pontos, quer se recuperar da derrota em Salvador para o Coritiba, de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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A arbitragem da partida será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC). Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o responsável pelo VAR.