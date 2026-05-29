Grêmio x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (30) pela 18ª rodada do Brasileirão
Grêmio e Corinthians fazem duelo neste sábado (30) com o mesmo objetivo, se afastar da zona do rebaixamento no Brasileirão. A partida pela 18ª rodada está marcada para às 17h30 e coloca frente a frente dois adversários com 21 pontos, três a mais que o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento.
Os dois elencos têm ausências de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O lado gremista tem Weverton, que entrou na lista de Ancelotti para defender a Seleção Brasileira no Mundial, além do zagueiro Balbuena, chamado para o Paraguai. Enquanto isso, o Corinthians perde Memphis Depay, chamado pela Holanda.
Para além dos convocados, o técnico Luis Castro precisará mudar o time por lesões. O zagueiro Luis Eduardo se lesionou contra o Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, e está fora. Wagner Leonardo deve ser o titular ao lado de Vierry. No mesmo jogo, Pavón também sentiu e está fora. Marcos Rocha e Vitor Ramon são as opções.
No meio, Arthur se recuperou de lesão mas ainda não confirmação de titularidade. Assim como Villansanti, que está na pré-lista do Paraguai para a Copa, mas retorna de uma lesão grave e não viajou para se apresentar à seleção antes da convocação oficial. Por isso, a dupla de volantes deve ser Leo Pérez e Noriega. Enamorado, Amuzu e Gabriel Mec devem estar no onze inicial, além de Carlos Vinicius.
Do lado corintiano, outro gringo europeu do elenco está fora. Jese Lingard foi liberado pela diretoria do Corinthians para resolver questões pessoais. Assim, Kaio César deve ser o nome escolhido por Fernando Diniz para fazer dupla com Yuri Alberto. No meio, a dúvida é André ou Carrillo. Raniele, Bidon e Garro serão titulares. A defesa será formada por Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, além de Matheuzinho e Matheus Bidu nas laterais.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), da GeTV (Youtube), e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Luis Castro)
Thiago Beltrame; Marcos Rocha (Vitor Ramon), Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Noriega (Arthur), Enamorado, Gabriel Mec (Braithwaite) e Amuzu; Carlos Vinicius.
CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.
