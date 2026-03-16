Relembre a trajetória de Tite pelo Cruzeiro

Depois de mais um jogo com desempenho decepcionante, o Cruzeiro decidiu por encerrar a passagem do técnico Tite na noite do último domingo (15). O jogo pôs fim a uma trajetória que não engrenou nem mesmo com um título sobre o maior rival.

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Tite foi anunciado ainda em dezembro, pouco tempo depois da saída de Leonardo Jardim. Entretanto, ele iniciou seu trabalho apenas no início de janeiro. No começo, o presidente Pedro Lourenço exaltou o tamanho da contratação.

– O Tite dispensa comentários. A escolha dele sempre foi prioridade, pelos trabalhos que fez. Duas Copas do Mundo, campeão de tudo que já disputou. Os regionais que jogou quando era jogador meia boca no Rio Grande do Sul. Ele é um cara muito sério, a conversa foi fácil. Ele é uma pessoa correta. Eu disse que traria um técnico do tamanho do Cruzeiro, que o time merece, que a torcida merece. Trouxemos um técnico do tamanho do Cruzeiro. A missão dele é trazer títulos, só essa. Ele tem tantos, três está bom – comentou Pedrinho na apresentação do técnico.

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Apresentação de Tite como técnico do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Com poucos treinamentos, sua estreia foi negativa, com uma derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, mas com time reserva.

Logo em seguida, o comandante venceu o Tombense, fora de casa, por 2 a 1. Contra o Uberlândia, talvez o único momento que empolgou a torcida em seu trabalho, a goleada por 5 a 0. Ele ainda não sabia, mas a atuação realmente foi acima da média do que viria.

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– Essa é uma equipe de trabalho. Em algum momento vão ser utilizados conforma a necessidade. Todos têm importância. Falo publicamente, acredito nisso. O trabalho de hoje, com uma atuação acima da expectativa. Era uma apresentação normal, esteve em um patamar acima – comentou Tite.

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Primeira sequência ruim de Tite

Depois de duas vitórias, o Cruzeiro perdeu três partidas seguidas, que deixaram uma ferida enorme no trabalho do comandante que passou a ser questionado no cargo. A Raposa perdeu por 1 a 0 para o Democrata e o clássico para o Atlético-MG por 2 a 1. Em seguida, o golpe mais duro, uma goleada para o Botafogo por 4 a 0.

– Talvez o erro maior tenha sido a estratégia de preservação da equipe para retomar ritmo. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo riscos de lesão. Poderiam estar mais ritmados. Ter um comportamento e um ritmo melhor como ano passado – analisou o técnico.

– O jogo, as circunstâncias do jogo, placar dilatado, foi determinante o segundo gol. No momento que estávamos fazendo a substituição. O Jonathan sentiu, mas não queria sair, o árbitro apressou. Tomamos o segundo gol e a partir daí vira outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite um placar tão dilatado – prosseguiu o técnico.

O Cabuloso chegou a reagir e vencer o Betim, em jogo fundamental para a vida da equipe no Campeonato Mineiro. Mas na sequência, perdeu para o Coritiba por 2 a 1 em um jogo emblemático, com o time jogando bem, mas mostrando fragilidades.

– Um jogo com dois tempos distintos. Primeiro tempo com volume, oportunidades. Poderia ter feito o segundo gol, efetividade conta. Tomamos o gol de empate. No segundo tempo, em um momento de contra-ataque, a infelicidade de tomar o segundo. Não tivemos a força suficiente para buscar o empate e a vitória – analisou Tite.

Sequência invicta que não convenceu

Depois disso, o Cruzeiro encaixou uma série de sete jogos sem perder, batendo América (2x1), URT (2x1), Pouso Alegre (2x1 e 1x0), empatando com o Mirassol em 2 a 2 e conquistando o Campeonato Mineiro em cima do Atlético-MG. Essa poderia ser a virada de chave.

– Eu falei para todos os jornalistas, a crítica é legítima, legal. Agora, o que foi feito nesses dois meses em relação ao Tite, ao Cruzeiro, é surreal. O Tite merece, o Cruzeiro merece. A crítica faz parte. Deixar claro que o Cruzeiro não é gerido por rede social. A rede social bate e bate, alguns influenciadores entram no negócio. Levei a torcida, fizemos a reunião. Temos que respeitar as pessoas. Jornalista tem que criticar mesmo, mas tem que ter uma lógica. Falam coisas que não são realidade – comentou Pedro Lourenço após o título.

Tite e Matheus Bachi (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Mas logo depois, dois tropeços selaram o fim. O 2 a 0 para o Flamengo aumentou a crise, mas o golpe de misericórdia veio contra o Vasco. O Cruzeiro mais uma vez criou, saiu na frente, mas apenas empatou em 3 a 3 com o Vasco no Mineirão. No fim, Pedro Junio veio a público anunciar a saída do comandante.

– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse o vice-presidente de futebol.

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