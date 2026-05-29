Vasco anuncia auditoria externa independente para avaliar processos internos

A SAF do Vasco comunicou nesta sexta-feira (29) a aprovação de um processo de auditoria externa independente. A medida, definida pelo Conselho de Administração do clube, tem como foco avaliar os fluxos e a rotina da instituição. O trabalho será executado por uma empresa especializada e de reconhecida reputação no mercado.

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A meta principal da ação é promover uma análise técnica dos procedimentos administrativos, dos controles institucionais e das práticas de governança. Com isso, o Cruzmaltino busca adaptar a sua estrutura às melhores práticas nacionais e internacionais de gestão, além de fortalecer os mecanismos de compliance e controle interno.

A direção do clube ressaltou o caráter puramente preventivo e de aprimoramento organizacional da auditoria. A iniciativa não aponta qualquer juízo prévio sobre irregularidades e não atribui responsabilidades a administradores, colaboradores ou terceiros. O movimento reforça o compromisso da SAF com a profissionalização para criar um ambiente sólido e confiável para os torcedores, investidores e parceiros comerciais.

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Diretoria do Vasco em reunião (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Comunicado oficial do Vasco

"A Vasco SAF informa que seu Conselho de Administração deliberou pela adoção de processo de auditoria externa independente, a ser conduzido por empresa especializada e de reconhecida reputação no mercado.

A iniciativa integra o processo permanente de fortalecimento da governança corporativa, dos mecanismos de compliance, integridade, transparência e controle interno da Companhia.

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O objetivo da medida é promover avaliação técnica dos fluxos internos, procedimentos administrativos, controles institucionais e práticas de governança, alinhando a Companhia às melhores práticas nacionais e internacionais de gestão.

A deliberação possui caráter preventivo, institucional e de aprimoramento organizacional, não representando juízo prévio de irregularidade ou imputação de responsabilidade a qualquer administrador, colaborador ou terceiro relacionado à Companhia.

A Vasco SAF reafirma seu compromisso com a profissionalização da gestão, a responsabilidade institucional e a construção de um ambiente cada vez mais sólido, transparente e confiável para seus torcedores, investidores e parceiros."

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