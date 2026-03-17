Atlético-MG anuncia renovação de contrato com o jovem volante Cissé

O Atlético anunciou na tarde desta terça-feira (17) a renovação de contrato com o jovem volante Cissé. O jogador estendeu seu vínculo com o clube mineiro até 2030.

O Atlético anunciou na tarde desta terça-feira (17) a renovação de contrato com o jovem volante Cissé. O jogador estendeu seu vínculo com o clube mineiro até 2030.

continua após a publicidade

O Galo publicou em nota nas redes sociais: "Destaque da base Alvinegra e promovido ao profissional, o jovem meio-campista teve o vínculo renovado pelo Galo. No Clube desde o ano passado, o jogador assinou contrato válido até 2030! Seguimos juntos!"

Cissé renovação com o Galo (Foto: divulgação Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Destaque no Atlético

Cissé tem se destacado neste início de temporada 2026. Natural da Guiné, o volante começou o Campeonato Mineiro atuando com a equipe alternativa do Atlético, mas chamou atenção e rapidamente passou a integrar o elenco principal. Até o momento, o jogador já disputou sete partidas pelo time principal, incluindo a final do Campeonato Mineiro, na qual iniciou como titular.

continua após a publicidade

Na decisão contra o Cruzeiro, Cissé precisou ser substituído logo no início após dividida com Kaiki, sofrendo um corte no dorso do pé. Desde então, está em recuperação e não participou das duas últimas partidas do Galo. Para o próximo duelo contra o São Paulo, o jogador ainda é dúvida: ele não treinou durante a semana, tornando sua participação improvável.

Adaptação e evolução de Cissé no Atlético

Natural da Guiné, Mamady Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de juniores realizado na África. O jogador foi observado e captado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo), passando a integrar inicialmente a equipe sub-20 do clube.

continua após a publicidade

Segundo Paulo Bracks, a contratação de Mamady Cissé para as categorias de base do Atlético representou um desafio interno para o clube. Vindo da África, o jogador precisou passar por um processo de adaptação à cultura, à língua e ao estilo do futebol brasileiro. Para facilitar essa transição, o Atlético contratou um tradutor para acompanhar o atleta, cuja língua oficial é o francês.

Além das questões culturais, Cissé também demandava atenção no aspecto físico. Ao chegar ao clube, o jovem apresentava um biotipo ainda pouco desenvolvido para o futebol profissional. Diante disso, o Atlético implementou um trabalho específico de nutrição e fortalecimento muscular, que resultou em um ganho de nove quilos de massa muscular ao longo de nove meses.