Botafogo tem mais jogadores convocados para a Data Fifa

Depois de Danilo, convocado para os amistosos da Seleção Brasileira, o Botafogo teve mais dois jogadores chamados para compromissos pelos seus países nas próximas semanas. O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi e o atacante panamenho Kadir foram chamados e ficarão fora das atividades na Data Fifa de março.

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Ferraresi foi convocado para a seleção da Venezuela visando os amistosos contra Trinidad e Tobago, dia 27, e Uzbequistão, dia 30 de março, em Tashkent. O zagueiro contratado junto ao São Paulo estreou na derrota para o Flamengo e deve ser titular nesta quarta-feira (18), contra o Palmeiras.

Já o jovem Kadir, de 18 anos, ainda na transição entre sub-20 e profissional, defenderá o Panamá nos jogos contra a África do Sul, nos dias 27, em Durban, e 31 de março, na Cidade do Cabo.

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Ferraresi em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo desfalcado

Com as convocações, os jogadores desfalcarão o Botafogo pelo Brasileirão contra o Athletico-PR, fora de casa, no dia 29, em duelo atrasado válido pela quinta rodada. Danilo também fica fora.

O Botafogo vive crise dentro de campo e tem ótima chance para reverter o cenário justamente em um duelo muito complicado. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (18), fora de casa, contra o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão.

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