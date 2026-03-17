Kaio Jorge vai a campo, mas deve ser desfalque no Cruzeiro contra o Athletico-PR
O atacante não deve viajar para enfrentar o Furacão
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Kaio Jorge deverá desfalcar o Cruzeiro mais uma vez nesta quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi a campo na Toca da Raposa II nesta terça, mas ainda assim não deverá estar à disposição de Wesley Carvalho.
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O atacante realizou trabalhos à parte e ainda não participou das atividades com o restante do elenco. Com isso, ele não deve viajar para enfrentar o Furacão.
Kaio Jorge se recupera de um trauma no pé direito sofrido na partida contra o Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro. Desde então, foi baixa contra Flamengo e Vasco.
Além do atacante, o volante Lucas Romero e os atacantes Sinisterra, Bruno Rodrigues e Marquinhos seguem como baixas. O volante teve uma fratura na costela. Enquanto isso, os atacantes seguem em tratamento no Departamento de Saúde e Performance do clube.
Outro jogador que não poderá enfrentar o Furacão é Matheus Pereira. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Vasco, no último domingo, e está suspenso.
Athletico-PR x Cruzeiro
Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da RecordTV (TV aberta) e da CazéTV (YouTube).
A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa.
A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.
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