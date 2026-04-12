Boto rebate Palmeiras e defende adiamento do Fla-Flu: 'Chorões'

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, rebateu as críticas do Palmeiras ao adiamento do clássico contra o Fluminense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h30, no Maracanã, após solicitação conjunta dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada por dificuldades logísticas no retorno da delegação rubro-negra do Peru.

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José Boto afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo entre Flamengo e Fluminense, levando em consideração o desgaste físico dos atletas após a viagem. O dirigente também criticou as manifestações contrárias ao adiamento, ao classificar como inadequadas.

— Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil (de Cusco para o Rio de Janeiro), assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje. Tenho certeza de que o jogo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem — afirmou à Flamengo TV.

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O dirigente também destacou que a alteração na data proporcionou mais tempo de recuperação para ambas as equipes.

— Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, ele não teria aceito. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho — completou.

José Boto, diretor técnico do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Reação do Palmeiras

O posicionamento do dirigente ocorre após o Palmeiras demonstrar insatisfação com a decisão da CBF. O clube paulista anunciou que enviará ofícios à entidade para questionar o que considera "diferenças de tratamento" entre os clubes, tanto no adiamento da partida quanto na condução de decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), incluindo o caso do técnico Abel Ferreira.

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Em nota, o Palmeiras cobrou critérios mais claros por parte da CBF e afirmou que pedidos semelhantes de outras equipes não teriam sido atendidos.

— Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade — diz trecho do comunicado.

Leila Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Contexto do adiamento

O Flamengo enfrentou o Cusco no Peru pela Libertadores e teve atraso no retorno ao Brasil, após um trajeto com conexões e ajustes na malha aérea. A delegação chegou ao Rio de Janeiro apenas na noite de quinta-feira (9), o que motivou o pedido de adiamento.

O Fluminense foi consultado e concordou com a mudança, e também considerou o novo prazo positivo para a preparação. O técnico Leonardo Jardim afirmou que o adiamento beneficiou ambas as equipes ao ampliar o período de treinos e recuperação.

— Sinceramente acho que o tema devia ser que as duas equipes treinaram mais um dia. Com certeza nós tínhamos dois dias e passamos para três, o Flu também se beneficiou, jogadores poupados vão voltar. Nós também fizemos rotação. Interesse dos dois lados e adiamos. Minha preocupação é que aqueles que defendem o futebol brasileiro falam do adiamento consensual, mas não dos atletas, diminuir lesões e dar melhor espetáculo — declarou.

Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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