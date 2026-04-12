Flamengo tem mudanças na escalação para enfrentar o Fluminense

O Flamengo tem escalação definida para o clássico contra o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças em relação ao time que venceu o Cusco por 2 a 0 na última quarta-feira (8) e conta com a volta de titulares; por outro lado, são quatro desfalques confirmados.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo encara o Fluminense em jogo de seis pontos precoce

A grande notícia é o retorno de Alex Sandro, recuperado de lesão na coxa esquerda. O lateral-esquerdo não entra em campo desde o empate com o Corinthians, no último dia 22. Ayrton Lucas, titular nas últimas partidas, fica no banco de reservas.

Além do camisa 26, outros nomes retornam ao time rubro-negro. Varela, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, que não iniciaram o duelo com o Cusco, serão titulares diante do Tricolor. Além disso, Lucas Paquetá deve atuar mais recuado, como segundo homem de meio-campo, ao lado de Evertton Araújo.

continua após a publicidade

Escalações definidas

Desta forma, a escalação do Flamengo para encarar o Fluminense tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Já o Tricolor vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Mais informações de Fluminense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

🔥 Odd @2.00 desajustada para +6.5 cartões no Fla-Flu

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.