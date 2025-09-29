Botafogo e Bahia farão duelo com arbitragem mineira; veja equipe

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as equipes de arbitragem da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no meio da semana. Felipe Fernandes de Lima, do quadro da Federação Mineira, será o responsável pelo apito no duelo entre Botafogo e Bahia, na quarta-feira (1/10), às 21h30 (de Brasília).

Felipe Fernandes de Lima tem 12 jogos na elite do Campeonato Brasileiro em 2025, mas nenhum em jogos de Botafogo ou Bahia. Ele distribuiu 45 cartões amarelos e nenhum vermelho.

O árbitro mineiro de 38 anos terá ao seu lado os auxiliares Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva, ambos do estado de Minas Gerais. O VAR será Thiago Duarte Peixoto (SP).

Botafogo e Bahia fazem confronto direto

As equipes chegam para o duelo somando 40 pontos e ocupando quinta e sexta colocações, respectivamente. Na última rodada, o Glorioso perdeu o clássico para o Fluminense, enquanto o Tricolor de Aço venceu o poderoso Palmeiras pelo placar de 1 a 0 em Salvador. No primeiro turno, a equipe nordestina venceu por 1 a 0 com gol de Cauly.

Veja a escala de arbitragem completa da rodada:

Atlético-MG x Juventude: Lucas Casagrande (PR)

Palmeiras x Vasco: Rafael Klein (RS)

Mirassol x Red Bull Bragantino: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Sport x Fluminense: Raphael Claus (SP)

Internacional x Corinthians: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Santos x Grêmio: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Botafogo x Bahia: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Vitória x Ceará: Matheus Candançan (SP)

Fortaleza x São Paulo: Anderson Daronco (RS)

Flamengo x Cruzeiro: Ramon Abatti Abel (SC)