menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández brilha pelo Remo

Uruguaio é destaque na briga por acesso à Série A do Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
17:28
Diego Hernández Remo Botafogo
imagem cameraEmprestado pelo Botafogo, Diego Hernández celebra primeiro gol pelo Remo (Foto: Samara Miranda/Remo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández o primeiro gol com a camisa do Remo na vitória por 4 a 2 sobre o CRB, em Belém, no último domingo (28). O jogo foi válido pela 29ª rodada da Série B, e o uruguaio ajudou a equipe a se manter no G-4 da competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ CBF anuncia novo calendário do futebol brasileiro na quarta-feira

O gol saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 33 recebeu passe na entrada da área, dominou e finalizou para empatar a partida. A jogada deu confiança ao time, que virou o placar ainda no primeiro tempo.

— Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Remo porque trabalhei muito para chegar até aqui e quero continuar ajudando a equipe a conquistar vitórias. Sei que cada jogo é uma oportunidade de mostrar meu futebol e contribuir para o time, por isso, sigo motivado para os próximos desafios e quero ajudar o Remo a seguir crescendo na competição — afirmou Hernández.

continua após a publicidade

Com 25 anos, o meia tem se destacado pela movimentação, pela leitura de jogo e pela participação na criação ofensiva. O resultado levou o Remo aos 42 pontos, ocupando a quarta posição da tabela. O próximo compromisso será no domingo (5), contra o Operário, fora de casa, em confronto direto na briga pelo acesso à Série A.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diego Hernández Remo Botafogo
Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández celebra primeiro gol pelo Remo (Foto: Samara Miranda/Remo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias