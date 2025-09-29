O Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e, apesar de manter-se na quinta colocação, brigando por vaga no G-4 para ir direto à próxima Libertadores, liga o alerta em meio a momento de oscilação. A equipe mostra desequilíbrio não só pela dificuldade em repetir escalações.

Contra o Fluminense, Davide Ancelotti viu sua equipe sair atrás do marcador em um jogo equilibrado e com poucas chances no primeiro tempo. Em erro de posicionamento da defesa e corte de Vitinho, Cano abriu o placar. A expectativa era de uma reação rápida.

Botafogo demora a mudar cenário

A capacidade de reação é um dos destaques nisso, mas por sua falta. E não só do campo. À beira do gramado, Davide demorou a ler — assim como nos jogos contra Mirassol, Vasco e São Paulo — a forma como o duelo se apresentava.

No comando de ataque, Chris Ramos pouco conseguiu participar e foi presa fácil na marcação. Com as linhas do Tricolor mais recuadas, a opção por um jogador de um contra um apurado, como Jeffinho, parecia o mais óbvio. O atacante, no entanto, não foi acionado no clássico.

Davide Ancelotti não consegue engrenar no Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O segundo gol do Fluminense só saiu aos 44 da segunda etapa, com Lima aproveitando novo erro de posicionamento da defesa e espaço dado. Antes, o italiano, em uma tentativa de dar novo gás e profundidade, optou por uma linha ofensiva com Artur, Arthur Cabral, Kadir e Matheus Martins. Santi Rodríguez e Savarino — que voltou de lesão — saíram, e o Botafogo perdeu poder de criação.

Aos poucos, o Botafogo vai deixando pontos preciosos pelo caminho na luta pelo objetivo do ano — o que restou após fracassos na Libertadores e Copa do Brasil. O próximo desafio será em casa, na quarta-feira (1/10), no confronto direto com o Bahia.