Desfalques por suspensão viram problema para o Botafogo

O Botafogo tem sofrido com o excesso de desfalques nos últimos jogos, e boa parte deles tem sido motivados por acúmulos de cartões amarelos ou mesmo expulsões. Mas chama especial atenção que muitas das advertências não têm se originado de faltas nos jogos, mas sim de reclamações consideradas acintosas contra o árbitro.

Contra o Fluminense, o time alvinegro foi a campo com a dupla de zaga reserva porque os dois titulares, Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, estavam suspensos. E ambos foram advertidos na partida anterior, no empate por 1 a 1 com o Grêmio, por reclamações. Pior: Kaio Pantaleão levou os dois cartões amarelos, com consequente expulsão, quando o jogo já havia terminado.

Três dias antes do clássico carioca, no jogo de Porto Alegre, o Botafogo já havia sofrido com quatro desfalques por suspensão. Chris Ramos fora expulso na rodada anterior, enquanto Marçal e Santi Rodríguez acumulavam três cartões. Álvaro Montoro também ficaria de fora contra o Grêmio pelo 3º cartão amarelo, mas ele acabou liberado pelo clube para defender a Argentina no Mundial Sub-20.

No jogo deste domingo, no Maracanã, foi a vez de Matheus Martins, que entrou no decorrer do segundo tempo, ser punido com cartão amarelo e virar desfalque para o jogo com o Bahia, quarta-feira, no Nilton Santos.

Ancelotti reconhece problema com 'gestão da frustração'

Nesse domingo, após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã, o técnico Davide Ancelotti falou sobre o excesso de desfalques. Ao mesmo tempo em que o treinador italiano ressaltou que eles não podem servir de desculpas pelo desempenho ruim do Botafogo nos últimos jogos, o técnico reconheceu que o time precisa lidar melhor com os reveses, incluindo quando discorda das decisões da arbitragem.

— É um time que tem muita dificuldade, somos conscientes das dificuldades que temos. E temos problemas na gestão da frustração. No último jogo (quinta-feira passada), contra o Grêmio, tivemos uma decisão de arbitragem contra, mas não podemos destinar para isso nossa frustração.

