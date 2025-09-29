Embalado pela vitória diante do Palmeiras no último domingo, o Bahia voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira e iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo, em confronto direto marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni, inclusive, teve boas notícias na reapresentação do time com retorno de um dos defensores titulares.

O zagueiro David Duarte, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, participou de parte do treino nesta segunda-feira, mas ainda é dúvida para a partida contra o Glorioso. Por enquanto, Gabriel Xavier segue como principal cotado para substituí-lo, como aconteceu nas partidas contra Ceará, Vasco e Palmeiras.

O atacante Ruan Pablo e o volante Erick, por sua vez, seguem em transição, enquanto Caio Alexandre fez trabalhos de musculação. Já Erick Pulga e João Paulo continuam tratamento no departamento médico do clube.

Como foi o treino do Bahia?

Os atletas que foram titulares contra o Palmeiras nem pisaram no gramado e só trabalharam na fisioterapia e academia. O restante do elenco participou de um treino tático em campo aberto, enquanto os jogadores da defesa encerraram o dia com um trabalho específico para o setor.

Com a vitória diante do Palmeiras, o Bahia segue na sexta posição, mas iguala os 40 pontos do Botafogo e pode até retornar ao G-4 nesta rodada, a depender do resultado na partida entre Mirassol e Bragantino.

