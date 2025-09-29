menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Bruninho, filho de Eliza Samudio, defende pênalti pela Seleção Brasileira; veja

Goleiro do Botafogo é um dos destaques da geração sub-15

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
15:48
Bruninho, filho de Eliza Samudio, pela Seleção (Foto: Reprodução)
imagem cameraBruninho, filho de Eliza Samudio, pela Seleção (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bruno Samudio, goleiro do Botafogo, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, brilhou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-15 no último domingo (28). O Brasil venceu o Equador de virada por 4 a 3 pela Conmebol Liga Evolución, competição continental de base, e o jovem defendeu um pênalti no começo do duelo. Assista abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Manipulação no esporte: Governo lança canal de denúncias anônimas
➡️ CBF anuncia novo calendário do futebol brasileiro na quarta-feira

O goleiro caiu para o canto esquerdo aos 20 minutos da primeira etapa e ainda garantiu uma segunda defesa, no rebote, parando o atacante Mario Vera. A Seleção contou com gols de Geovane, Myguel, Henrique e Pedro Alcantara.

Bruninho vive grande fase

Bruno Samudio, conhecido como "Bruninho", é um dos destaques da base alvinegra e tem figurado em chamadas da Seleção na categoria. Em junho desde ano, ele levantou o troféu da Rimini Cup Sub-15 com a camisa do Botafogo, com a braçadeira de capitão.

continua após a publicidade
Bruninho defendeu pênalti pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução)
Bruninho defendeu pênalti pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução)

O jovem é alto, com mais de 1,90m, e tem presença debaixo das traves. Além de participar bastante com os pés, ele sempre aparece com boa impulsão em bolas aéreas e, acima de tudo, um perfil de liderança, que aos poucos vai sendo desenvolvido na Seleção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção Brasileira Sub-15 soma duas vitórias na Conmebol Liga Evolución, sobre Peru e Equador. O próximo compromisso na competição será na quinta-feira (2/10), contra a Colômbia.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias