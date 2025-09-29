Bruninho, filho de Eliza Samudio, defende pênalti pela Seleção Brasileira; veja

Bruno Samudio, goleiro do Botafogo, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, brilhou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-15 no último domingo (28). O Brasil venceu o Equador de virada por 4 a 3 pela Conmebol Liga Evolución, competição continental de base, e o jovem defendeu um pênalti no começo do duelo. Assista abaixo:

O goleiro caiu para o canto esquerdo aos 20 minutos da primeira etapa e ainda garantiu uma segunda defesa, no rebote, parando o atacante Mario Vera. A Seleção contou com gols de Geovane, Myguel, Henrique e Pedro Alcantara.

Bruninho vive grande fase

Bruno Samudio, conhecido como "Bruninho", é um dos destaques da base alvinegra e tem figurado em chamadas da Seleção na categoria. Em junho desde ano, ele levantou o troféu da Rimini Cup Sub-15 com a camisa do Botafogo, com a braçadeira de capitão.

Bruninho defendeu pênalti pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução)

O jovem é alto, com mais de 1,90m, e tem presença debaixo das traves. Além de participar bastante com os pés, ele sempre aparece com boa impulsão em bolas aéreas e, acima de tudo, um perfil de liderança, que aos poucos vai sendo desenvolvido na Seleção.

A Seleção Brasileira Sub-15 soma duas vitórias na Conmebol Liga Evolución, sobre Peru e Equador. O próximo compromisso na competição será na quinta-feira (2/10), contra a Colômbia.