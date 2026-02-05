Arena Fonte Nova terá show de iluminação para receber o duelo entre Bahia e Fluminense
Confronto é nesta quinta-feira (5), às 19h
O confronto entre Bahia e Fluminense, pela segunda rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (5), será a estreia da Arena Fonte Nova na competição em 2026. Para receber a partida, foi preparado um show de iluminação para apresentar os novos recursos tecnológicos do estádio.
A bola rola às 19h para o confronto. Na rodada inaugural, o Tricolor baiano venceu o Corinthians fora de casa, enquanto o carioca venceu o Grêmio no Maracanã. Empatados em pontos e saldo, estão em 8º e 9º na tabela, respectivamente.
➡️ Melhores momentos: John Kennedy volta a decidir, e Fluminense vence o Botafogo pelo Carioca
Conheça a tecnologia utilizada da Arena Fonte Nova
O espetáculo vai contar com efeitos visuais dos refletores de LED com tecnologia RGB, que vão permitir combinações de cores e efeitos visuais para uma experiência única. O show vai utilizar ainda a cobertura da Arena como uma verdadeira "tela", possibilitando criações dinâmicas de luz e cor, que podem ser coordenadas com a música. Todo o sistema de iluminação da Arena Fonte Nova é controlado pelo padrão internacional DMX, garantindo precisão, confiabilidade e flexibilidade.
O projeto inclui, ainda, painéis de LED distribuídos ao longo dos anéis das arquibancadas, integrados ao sistema de iluminação e com capacidade para exibir conteúdos dinâmicos, animações e peças publicitárias.
— O público poderá ter uma vivência diferenciada para marcar mais um grande Campeonato Brasileiro que vamos sediar, em um ano que teremos uma programação repleta de campeonatos e espetáculos importantes — afirmou Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.
Outra novidade para os torcedores, que já está em funcionamento, é o serviço de Wi-Fi de alta performance, com tecnologia 6.0 e acesso gratuito, garantindo conexão com velocidade superior e estabilidade. O projeto tem patrocínio da Casa de Apostas, Sicredi, ITS Brasil e foi desenvolvido com apoio da EfanXp.
— Para nós é um orgulho muito grande ter a marca atrelada a um equipamento que está sendo valorizado a cada temporada que passa e que irá sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™. A Arena Fonte Nova é um patrimônio do futebol brasileiro e tem tudo para receber ainda mais atrações de alcance global — afirma Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas, empresa que detém os naming rights da Arena Fonte Nova desde dezembro de 2023.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Fluminense
BAHIA x FLUMINENSE
2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy.
