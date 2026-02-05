Fluminense tem prova à parte contra o Bahia pelo Brasileirão

O Fluminense vive um momento de afirmação sob o comando de Luis Zubeldía, mas ainda carrega um desafio claro no recorte do Campeonato Brasileiro: o desempenho como visitante. Bahia e Fluminense se enfrentam pela segunda rodada Campeonato Brasileiro a partir das 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Dentro de casa, os números são incontestáveis. Desde a chegada do treinador argentino, o Tricolor venceu todos os 13 jogos como mandante, independentemente da competição, com apenas quatro gols sofridos. No Brasileirão: 11 vitórias em 11 partidas no Maracanã, com somente um gol contra, transformando o estádio em um verdadeiro trunfo do time.

Fora de casa, porém, o cenário é distinto e expõe o principal ponto de evolução do trabalho. No Brasileirão de 2025, sob o comando de Zubeldía, o Fluminense disputou sete partidas como visitante, com apenas uma vitória, três empates e três derrotas. O único triunfo veio contra o Grêmio, na Arena, por 2 a 1. Nos demais confrontos, o time passou em branco em derrotas para Ceará, Vasco e Mirassol, além de empates sem gols diante de Palmeiras e Cruzeiro, e um 2 a 2 com o Sport.

É justamente nesse contexto que o duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, ganha peso simbólico. Manter o alto nível competitivo longe do Maracanã passou a ser o próximo degrau para que o Fluminense confirme a consistência do projeto.

O Tricolor tenta transformar o bom desempenho como mandante em um padrão nacional. Para Zubeldía, vencer fora de casa com regularidade não é apenas uma meta estatística: é o passo que falta para o Fluminense se provar, de vez, como um time pronto para brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

