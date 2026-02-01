John Kennedy volta a decidir, e Fluminense vence o Botafogo pelo Carioca
Tricolor garante classificação às quartas de final do estadual
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (1º), no Nilton Santos, e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca. Já no segundo tempo, John Kennedy fez o único gol da partida, que precisou ser paralisada aos nova minutos por conta de um temporal que atingiu o Rio de Janeiro.
Relacionadas
➡️ Fluminense negocia contratação de Denis Bouanga, destaque da MLS
Com o resultado, o Alvinegro segue com nove pontos e agora ocupa a primeira posição do Grupo B, já classificado. Já o Tricolor confirmou a vaga às quartas de final com a vitória e soma 12 pontos, na liderança do Grupo A.
Botafogo x Fluminense: como foi o jogo?
Sob forte chuva, Botafogo e Fluminense apresentaram um futebol fraco no primeiro tempo, com muitos erros de ambos os lados. Logo no primeiro minuto, antes da paralisação, Kadir assustou de fora da área. Do outro lado, a melhor chance do Tricolor veio aos 30 minutos, com Guga batendo de longe e obrigando Léo Link a defender.
A chuva deu trégua na volta do intervalo, mas o mau futebol não tanto. Os dois times apresentaram dificuldades para criar e seguiram com erros constantes individuais. O Fluminense, contudo, começou a assustar aos 16', com Canobbio recebendo dentro da área e finalizando para defesa de Link. No minuto seguinte, foi a vez de Santi Moreno ter boa chance e bater para fora após limpar a marcação próximo ao gol.
Com as investidas do Tricolor, Léo Link passou a ser protagonista. Savarino quase fez valer a lei do ex aos 22', mas parou no goleiro alvinegro. Logo no lance seguinte, porém, saiu o gol dos visitantes: Lucho Acosta acionou John Kennedy na área, e o atacante não desperdicou a chance de abrir o placar no Nilton Santos.
Atrás do placar, o Botafogo passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sem efetividade para superar a linha defensiva do Fluminense. Os visitantes ainda quase chegaram ao segundo gol no minuto final, com Lucho parando mais uma vez em Léo Link; no rebote, Savarino isolou. O Alvinegro levou perigo em cobrança de falta de Alex Telles no último lance, mas a bola foi por cima. Assim, vitória do Tricolor no clássico.
O que vem por aí?
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (4) e enfrenta o Grêmio em Porto Alegre (RS). Já o Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). Ambos jogos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLUMINENSE 5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
⚽ Gols: John Kennedy, aos 23'/2ºT (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Barrera e Léo Link (BOT); John Kennedy e Ignácio (FLU);
🏟️ Público: 9.766 presentes;
💰 Renda: 400.648.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
👥 ESCALAÇÕES
🔥 BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Léo Link; Mateo Ponte, Bastos e Marçal; Kadu (Vitinho), Allan (Danilo), Barrera e Natan (Alex Telles); Matheus Martins, Kadir (Santi Rodríguez) e Artur (Montoro).
🇭🇺 FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli (Nonato), Bernal e Lima (Savarino); Canobbio (Acosta), Santi Moreno (Serna) e John Kennedy (Everaldo).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves e Gustavo Mota Correia
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias