Bahia e Ceará duelam nesta segunda-feira (21), na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). O retrospecto do duelo mostra um grande equilíbrio entre as equipes nordestinas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo de 55 jogos, são 20 triunfos para cada lado e 15 empates. Analisando os gols marcados, a igualdade prevalece: 66 por parte de cada time.

Considerando apenas os compromissos com mando de campo do Bahia, como é o caso desta segunda-feira, o Esquadrão leva vantagem: venceu 13 e o Alvinegro ganhou sete vezes, além de outras sete igualdades.

continua após a publicidade

➡️ Marllon, do Ceará, exalta desempenho do time no Brasileiro: ‘Muito satisfatório’

O retrospecto recente traz uma alternância no domínio dos resultados. Entre 2019 e 2021, os cearenses passaram oito jogos sem derrotas, incluindo vitórias nos últimos cinco duelos do recorte. Dois dos triunfos aconteceram pela final da Copa do Nordeste de 2020, quando o Vovô foi bicampeão.

Atualmente, os baianos acumulam cinco embates sem derrotas no confronto: são quatro vitórias e um empate. No último encontro entre os clubes, na Arena Fonte Nova, os mandantes venceram por 3 a 2. Em partida válida pelo Nordestão, o Bahia abriu 3 a 0 e o Ceará chegou a diminuir, mas não conseguiu igualar o marcador.

continua após a publicidade

Erick comemora um dos gols contra o Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Agendas de Bahia e Ceará

Depois do compromisso desta segunda-feira, o Bahia receberá o Atlético Nacional-COL na quinta-feira (24), pela Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o rival seguinte será o Palmeiras, fora de casa, no domingo (27).

O Ceará, por sua vez, enfrentará o São Paulo no sábado (26), na Arena Castelão. O Vovô acumula uma sequência de 24 partidas sem perder em seu estado.

➡️ No radar da Seleção, veja os feitos de Rogério Ceni pelo Bahia