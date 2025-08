Exame aponta fratura na perna direita de lateral do Cruzeiro

A entrada do atacante William Pottker, nos minutos finais do empate entre Cruzeiro e CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, pela Copa do Brasil, resultou em fratura na fíbula da perna direita do lateral-direito Fagner. O clube divulgou o resultado dos exames a que o jogador foi submetido na tarde desta sexta-feira (1º).

- A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do clube – informou o Cruzeiro na conta na plataforma “X”.

Como de costume, o Cruzeiro não informa a previsão de retorno de Fagner aos jogos – de imediato, o lateral fica de fora da partida de domingo (3), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois dias, o lateral não participou das atividades de campo na Toca da Raposa.

O carrinho do atacante do CRB, William Pottker, ocorreu no meio-campo já nos acréscimos da partida de quarta-feira (30), no Mineirão. O lance foi punido apenas com cartão amarelo pela árbitra Edina Alves Batista.

Lateral do Cruzeiro revelou conversa com William Pottker após entrada violenta

Após a partida, na zona mista do Mineirão, Fagner relatou a conversa que teve com William Pottker, logo após a entrada do adversário:

- Foi uma jogada dura, isso acontece no futebol. Não ligo, para te falar a verdade. O que foge um pouco é a falta de respeito do outro atleta. Quando eu falei que poderia ter quebrado a perna, ele disse que gosta disso. Mas tudo bem. Vida que segue. Futebol é assim. Às vezes por ter jogado aqui, ele queria aparecer, fazer algo para mostrar que estava em campo. Deixa ele no canto dele lá – afirmou Fagner, que deixou o estádio com uma bota ortopédica no pé direito.