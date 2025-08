Cruzeiro não perde no Estádio Nilton Santos há quase 14 anos

O retrospecto do Cruzeiro no Estádio Nilton Santos, local da partida deste domingo (3), contra o Botafogo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, pode ser dividido em duas partes. Nos primeiros sete jogos no estádio inaugurado em 2007, a Raposa não conseguiu nenhuma vitória, enfrentando o Alvinegro carioca e a dupla Fla-Flu. Nas nove partidas seguintes, no entanto, a equipe celeste não saiu derrotada nenhuma vez.

A estreia do Cruzeiro no então chamado Estádio João Havelange, também conhecido como Engenhão, foi em 1º de novembro de 2007, com uma goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 1. Na sequência, foram mais seis partidas em que o máximo que o time mineiro conseguiu foram dois empates, até nova goleada, essa para o Flamengo por 5 a 1, em novembro de 2011.

A partir daí, no entanto, o desempenho mudou completamente. A primeira vitória no Engenhão foi em 7 de junho de 2012, por 3 a 2 sobre o Botafogo. Desde então, o Cruzeiro não mais perdeu no Nilton Santos. Foram quatro vitórias e cinco empates. No total, são 16 jogos, com quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas, com 23 gols marcados e 25 sofridos.

Este ano, Cruzeiro e Botafogo fizeram um jogo-treino no estádio, que terminou empatado por 3 a 3, em 15 de março, antes do Campeonato Brasileiro. No ano passado, a Raposa derrotou o Botafogo, então líder do Brasileiro, por 3 a 0, no Engenhão, na abertura do returno, com uma atuação brilhante.

Cruzeiro e Botafogo fizeram jogo-treino no Nilton Santos em março deste ano (Foto: Vítor Silva/BFR)

Outra invencibilidade que o Cruzeiro defende neste domingo (3) é diante do Botafogo. A última derrota para o Alvinegro carioca foi em 2016, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Brasileirão. São 13 jogos sem derrota, com cinco vitórias e oito empates.

