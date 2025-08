Dudu é titular pela primeira vez e diz que Athletico ‘está vivo’ contra o São Paulo

O meia Dudu estreou como titular do Athletico na derrota por 2 a 1 para o São Paulo na noite de quinta-feira (31), no Morumbis. Apesar do revés, o jovem jogador destacou que o Furacão "segue vivo" para a volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Furacão saiu atrás do placar, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha, um em cada tempo. Na segunda etapa, o atacante Viveros descontou.

Com o resultado, o Athletico tem a necessidade de vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final - vitória por um gol leva aos pênaltis. O confronto da volta acontece na quarta-feira (6), às 19h30, na Arena da Baixada.

- Temos totais condições de reverter esse placar. A gente provou isso, tivemos três, quatro chances claras de fazer o gol, empurramos o São Paulo pra trás no segundo tempo. A gente sabe que dentro de casa é muito forte. O jogo está em aberto - declarou, em entrevista coletiva.

Dudu começa a ter espaço no Athletico

Dudu foi uma das novidades do técnico Odair Hellmann, que escalou apenas cinco atletas que costumam ser titulares: o goleiro Santos, os zagueiros Léo Pelé e Belezi, o meio-campista Patrick e o centroavante Alan Kardec. O comandante atleticano já deixou claro que a Série B é a prioridade na temporada.

O atleta de 19 anos atuou por 70 minutos como segundo homem do meio-campo, ao lado de outro estreante como titular, o volante Diogo Riquelme, 20 anos. Ele acabou substituído aos 25 minutos da segunda etapa por Felipinho.

continua após a publicidade

- Não tem como dizer que não fiquei ansioso, nervoso (por ser titular). Não encaro como uma fogueira, sim como grande oportunidade. É um jogo que todo mundo assiste e muito bom estar ao lado de jogadores experientes, como Giuliano, Patrick e Alan Kardec. Me passaram segurança, me senti seguro pra jogar. Fiquei feliz com minha atuação - avaliou.

O jovem meia estreou profissionalmente em 2023, na Série A, e foi promovido em definitivo ao elenco principal em 2025. Contudo, ele sofreu uma luxação no ombro durante a pré-temporada e só ficou à disposição em junho.

Desde lá, Dudu jogou em quatro dos últimos nove jogos do Furacão. Ao todo, o meio-campista tem sete partidas com a camisa rubro-negra.

Dudu tem passagens pela base da Seleção Brasileira

Dudu, do Athletico, é o camisa 10 da Seleção na base. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Meia de criação, Dudu é o camisa 10 da Seleção Brasileira na base. Ele acumula convocações com a amarelinha desde o sub-15.

Pelo Brasil, o atleta foi campeão sul-americano sub-17, sendo o garçom do torneio com seis assistências, além da vice-artilharia, com três gols. No mesmo ano, em 2023, ele também disputou o Mundial da categoria, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.

Agora, Dudu tem sido convocado constantemente pelo técnico Ramon Menezes para o sub-20, incluindo na última lista. Ele se apresenta na segunda-feira (4) para dois amistosos contra o Paraguai, ao lado dos atleticanos Arthur Dias (zagueiro) e Léo Derik (lateral-esquerdo).

Pelo Athletico, na base, o meia foi bicampeão paranaense em 2022 e 2023, pelo sub-17, e conquistou a Copa Sul sub-20 no ano passado. No CT do Caju desde 2019, quando tinha 13 anos, Dudu tem contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026.

