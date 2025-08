Emprestado pelo Botafogo, Rwan Cruz é anunciado por clube da MLS

Emprestado pelo Botafogo, o atacante Rwan Cruz foi anunciado nesta sexta-feira (1) como novo reforço do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Ele assinou com o clube da Major League Soccer (MLS) até junho de 2026.

— Estou animado para chegar a Utah e ansioso para me integrar à família aqui no clube. Recebi boas referências sobre este clube, e isso me motivou a estar aqui hoje. Tudo acontece por um motivo e acredito que é de grande importância, no momento certo, para estar em Utah. Pode esperar que eu traga competitividade a cada momento em que estiver em campo, e estou chegando para somar e fortalecer o grupo, marcando muitos gols e dando assistências - disse o jogador.

Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo em fevereiro deste ano após se destacar no Ludogorets, da Bulgária, em transação que custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,3 milhões na cotação da época), sendo uma das mais altas realizadas pelo clube na temporada. Ele, no entanto, não rendeu o esperado e foi cedido ao Salt Lake.

Pelo clube carioca, disputou 14 partidas e balançou as redes duas vezes, sendo uma delas pela Copa Libertadores, na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes, no Nilton Santos. Sua contratação foi uma das grandes apostas do setor de análise de mercado.

Rwan foi revelado para o futebol profissional pelo Santos e teve uma breve passagem pelo Vasco, antes de migrar para a Bulgária. O atacante tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028.

