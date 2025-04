CBF altera data do duelo entre Botafogo e Ceará pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração da data da partida entre Botafogo e Ceará, pela 10ª rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para o dia 24 de maio, o duelo será disputado no dia 4 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Na data inicial, o jogo não poderia ser disputado no Rio de Janeiro, tendo em vista a realização do clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, que preocupa as forças de segurança do estado. Botafogo e CBF mantiveram contato até os últimos dias buscando soluções no calendário.

Havia a expectativa da venda do mando de campo e mudança de praça. O Botafogo foi sondado para levar o duelo ao Espírito Santo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, mas isso não foi para frente. A data chegou a ser reservada e repassada à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) do Espírito Santo, que confirmou o interesse da Metrópoles Sports, empresa encarregada pela negociação.

Impacto no calendário e descanso

Com a alteração, o duelo entre Botafogo e Ceará acontecerá no meio de uma Data Fifa - no mesmo dia, a seleção brasileira vai a campo contra o Equador, fora de casa. Isso também viabilizou a marcação do jogo de volta do Alvinegro contra o Capital-DF, pela terceira fase da Copa do Brasil, para o dia 22 de maio, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Vozão, por sua vez, terá de adiar sua pausa no calendário. O Ceará faria o último jogo antes da pausa para o Mundial no dia 1/6, contra Atlético-MG, e agora jogará três dias depois. A partida contra o Fluminense, em sequência no calendário, foi adiada devido à preparação do Tricolor.

O jogo contra o Ceará será o último do Botafogo antes da viagem para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Glorioso estreia no dia 15 de junho, às 23h, contra o Seattle Sounders.