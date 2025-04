O Ceará enfrenta o Bahia na próxima segunda-feira (21), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 20h (de Brasília). Marllon, zagueiro e capitão do Vovô, falou sobre o confronto e avaliou as atuações da equipe no torneio.

— Estamos nos preparando muito bem. Desde ontem, na nossa recuperação. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo lá, no mesmo nível que a gente vem fazendo dentro de casa. Então, que a gente possa sair vencedor e com os três pontos, que é o mais importante - relatou.

O defensor também comentou sobre o desempenho do Alvinegro no Brasileiro. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o time cearense tem sete pontos e ocupa a quarta posição na tabela do campeonato.

— O desempenho é muito satisfatório. Pelo que a gente vem apresentando dentro de casa. Conseguimos um empate importante fora de casa, que nos coloca na quarta colocação. Início de campeonato muito bom para nós. Sabíamos que seria muito difícil, mas é continuar concentrado e buscando a vitória, para que a gente possa continuar no G4, quem sabe ali até mais para a frente - finalizou Marllon.

Em seu último compromisso, o Ceará recebeu o Vasco na Arena Castelão e triunfou por 2 a 1. O atacante Pedro Raul balançou as redes em duas oportunidades e alcançou a marca de sete gols em seis partidas com o Alvinegro em casa.

Pedro Raul, do Ceará, em partida contra o Vasco (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Agenda do Ceará

Depois de entrar em campo contra o Bahia, o próximo adversário do Vovô será o São Paulo, na Arena Castelão, no sábado (26). O Ceará acumula uma sequência de 24 jogos sem perder no estado e, caso saia invicto contra os paulistas, igualará o atual recorde na equipe no século XXI.