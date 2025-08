FPF define formato de competição que dá vaga para a Copa do Brasil de 2026

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiu as datas e o formato da Taça FPF, em arbitral que aconteceu na noite de quinta-feira (31). A competição, que não acontece desde 2019, dará uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

O início do torneio está marcado para 13 de setembro, enquanto a final está prevista para 6 de dezembro. A tabela e o regulamento da competição serão divulgados nos próximos dias.

A Taça FPF contará com 10 clubes, sendo cinco da Primeira Divisão e cinco da Segundona: Athletico, Azuriz, Batel, Cascavel, Cianorte, Coritiba, Foz do Iguaçu, Nacional, Patriotas e Rio Branco.

O Galo Maringá, que também estava inscrito, desistiu da participação durante a semana. Já o Furacão e o Coxa, que tinham dúvida, decidiram jogar com o sub-20.

Vale lembrar que o Paraná Clube, que foi rebaixado neste ano, recuou da disputa por falta de dinheiro. Outros quatro clubes que tinham mostrado interesse voltaram atrás: Andraus, Iguaçu, São Joseense e Toledo.

Fórmula de disputa

Os 10 clubes serão divididos em dois grupos de cinco (A e B), em turno único, dentro dos respectivos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase mata-mata.

A competição contará com quartas de final, semifinais e finais, totalizando 54 jogos em 11 datas. Os jogos eliminatórios são em ida e volta.

Grupo A

Athletico, Cianorte, Cascavel, Nacional e Batel.

Grupo B

Coritiba, Azuriz, Rio Branco, Foz do Iguaçu e Patriotas.

Taça FPF garante vaga na Copa do Brasil

A Taça FPF dará uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada, em decisão feita no arbitral das duas divisões para os estaduais deste ano. Para que a competição se realizasse era preciso que quatro equipes da elite do Paranaense em 2025 confirmassem a participação - cinco dos 12 times vão jogar.

- Nosso objetivo, ao criar a Taça FPF, foi o de dar mais calendário para os nossos clubes, além de emprego para os jogadores e oportunidades para todos que se beneficiam do universo do futebol. A vaga na Copa do Brasil, se confirmada, apenas coroa essa nova competição, que tem tudo para ser um sucesso - afirmou Hélio Cury Filho, presidente da FPF.

Para 2026, quatro clubes paranaenses estão garantidos na Copa do Brasil: Athletico, Londrina, Maringá e Operário, semifinalistas do estadual - o Fantasma foi o campeão. Desses, somente o Furacão jogará a Taça FPF.

Hélio Cury Filho, presidente, é idealizador da Taça FPF. Foto: Divulgação/FPF

Coritiba ainda não tem vaga na Copa do Brasil

O Coritiba não conseguiu a vaga para o torneio mata-mata nacional através do Paranaense e vai disputar a Taça FPF com o sub-20. Caso a competição não se realizasse por falta de times, o Coxa herdaria a vaga na Copa do Brasil por ter ficado na quinta posição do estadual.

A outra forma do Coxa conseguir disputar a Copa do Brasil em 2026 é conquistar a Série B. Atualmente, a equipe alviverde lidera a Segundona após 20 rodadas, com 38 pontos, um ponto a mais que o Goiás, que tem um jogo a menos.

Se Athletico ou Operário-PR for campeão, a vaga também fica para o Coritiba já que ambos já estão garantidos - o Furacão é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto o Fantasma está na 13ª posição, com 23 pontos.

Premiação da Copa do Brasil

A presença na Copa do Brasil representa um incremento financeiro aos clubes. Neste ano, por exemplo, a CBF aumentou os valores das cotas novamente.

Na primeira fase, os clubes da Série A receberam R$ 1.543.500, os da Série B R$ 1.378.125, e os demais R$ 830 mil. Já na segunda fase é de R$ 1,785 milhão, R$ 1,47 milhão e R$ 945 mil, respectivamente.

Terceira Fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de Final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de Final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

História da Taça FPF

A Taça FPF não é uma novidade e já teve 10 edições ao longo da história, mas com nomes diferentes: Copa Paraná (cinco), Copa Sesquicentenário (uma) e Taça FPF (quatro). Mesmo com um histórico de quase 21 anos, entre 1998 e 2019, o torneio não teve edições entre 2000 e 2002, 2004 e 2005, além de 2009 a 2014.

Campeões e vices da Taça FPF