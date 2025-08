Lateral direita é a preocupação do Cruzeiro para jogo com Botafogo

A lateral direita continua sendo a principal preocupação do técnico Leonardo Jardim para definir a equipe do Cruzeiro que enfrenta o Botafogo, domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fagner deixou o jogo contra o CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, pela Copa do Brasil, com dores no pé direito, e William não participou das duas últimas partidas por estar passando por um trabalho físico específico na Toca da Raposa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

No treino pela manhã, nesta sexta-feira (1º), na Toca da Raposa, Fagner fez atividades na academia. Não foi constatada lesão no pé direito, atingido pelo atacante William Pottker nos minutos finais do empate por 0 a 0 com o CRB, quarta-feira (30). O lateral terá de participar do treino da tarde deste sábado (2), o último antes do jogo contra o Botafogo, para mostrar que tem condições ser relacionado para a partida no Rio de Janeiro.

William participou de parte do treino no campo, com os companheiros de equipe. O jogador não ficou nem no banco de reservas contra o Ceará, domingo (27), e diante do CRB, porque segue um programa de recuperação física.

continua após a publicidade

O atacante Marquinhos, que somente não começou jogando contra o CRB, pela Copa do Brasil, por causa de um quadro de virose, recuperou-se e já treinou normalmente nesta sexta-feira (1º), na Toca da Raposa.

Atacante Marquinhos voltou aos treinos na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após o empate com o CRB, quarta-feira (30), o técnico Leonardo Jardim lamentou que vários jogadores da equipe e ele próprio tivessem sido atingidos por um surto de virose, nos últimos dias:

continua após a publicidade

- Em relação à virose, tivemos sete ou oito jogadores e ainda temos. Hoje, tivemos o Jonathan (Jesus) mal disposto durante o jogo, o Kaiki que estava ali no limiar. Tivemos o (Kauã) Prates, o Fabrício Bruno, o Christian, o Wanderson, o Bolasie e eu. Depois que o vírus entrou, passou para todos. Nós temos que dar parabéns aos jogadores pela atitude que eles têm. Mesmo com alguns problemas, eles foram a campo e correram – afirmou o técnico do Cruzeiro.

➡️Leonardo Jardim completa 51 anos nesta sexta-feira (1º)

Cruzeiro busca reabilitação diante do Botafogo, domingo (3)

O último treino antes do jogo contra o Botafogo será neste sábado (2) à tarde, na Toca da Raposa. Em seguida, a delegação viaja para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro buscará a recuperação na partida de domingo (3), depois de três jogos sem vitória, dois deles pelo Brasileirão: o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e a derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão.