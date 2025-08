São Paulo assina contrato profissional com goleiro e impõe multa milionária

O goleiro Carlos Ferreira, de Cotia, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. Aos 17 anos, o que chamou atenção foi a multa rescisória milionária. O atleta está no Tricolor desde 2022.

continua após a publicidade

Nascido em Chapecó, em Santa Catarina, seu novo contrato vai até julho de 2028. Antes, o seu vínculo antigo iria até setembro. Este processo de profissionalização é uma forma de proteger os jogadores da base do assédio de outros clubes, principalmente pensando na idade.

Quanto a multa, que segue este viés, o São Paulo fixou um valor que beira os 60 milhões de euros para clubes do exterior. Na cotação atual, o valor se aproxima dos 385 milhões de reais.

continua após a publicidade

Processo do São Paulo de profissionalizar contratos da base

O São Paulo vem intensificando, nos últimos anos, a profissionalização dos contratos de atletas formados em Cotia. A estratégia visa proteger seus ativos mais promissores e garantir retorno financeiro em eventuais negociações.

Considerado um dos principais celeiros do futebol brasileiro, o centro de formação tricolor é visto como um ativo estratégico no mercado da bola. Ao formalizar os vínculos profissionais das joias da base, o clube evita perdas por valores inferiores ao potencial de mercado dos jogadores, o que também justifica a alta multa rescisória estipulada no contrato do goleiro Carlos.

continua após a publicidade

São Paulo deve ter investidor em Cotia

A base do São Paulo é avaliada como uma das mais promissoras do país. Atualmente, diversos nomes formados em Cotia estão fazendo sucesso mundo afora, vide Antony e Casemiro.

O São Paulo está avançando as negociações envolvendo Evangelos Marinakis, magnata grego, visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Não seria uma compra das categorias de base, interpretada pelo São Paulo como patrimônio do clube, mas sim uma forma de investimento, de fato.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo tem estudado os contratos de jogadores revelados na base (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Agenda do São Paulo - 1º de agosto

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. A tendência é que os titulares contra o Athletico façam trabalhos regenerativos. A ausência de folga é por conta do encurtamento do calendário. No domingo, o Tricolor encara o Internacional, no Beira Rio. Ou seja, só terá esta sexta e o sábado para pensar no jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel.