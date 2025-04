O atacante Pedro Raul segue vivendo uma boa fase no Ceará. Na última terça-feira (15), o jogador marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 do clube contra o Vasco, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou ao seu sétimo gol em seis partidas atuando em casa com a equipe.

Emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, o atleta marcou em sua estreia pelo Alvinegro, contra o América-RN, no Estádio Presidente Vargas. O embate foi pela Copa do Nordeste. Depois, novamente no PV, fez gol contra o Maracanã, no Campeonato Cearense.

Os quatro jogos seguintes foram na Arena Castelão e, em todos, Pedro Raul balançou as redes. A sequência inclui Confiança (Copa do Brasil), Fortaleza (jogo de volta da final do Estadual) e dois compromissos pelo Brasileirão: Grêmio e Vasco.

Pedro Raul no Ceará: números do jogador

Ao todo, o camisa 9 já disputou dez partidas pelo Ceará, com nove gols e uma assistência - é o artilheiro da temporada. Os tentos já aconteceram nas quatro competições que os cearenses disputam em 2025.

Com o triunfo sobre o Vasco, o Vovô alcançou uma sequência de 24 partidas sem perder atuando no estado. No século XXI, o recorde é de 25 jogos. Assim, o time terá a chance de estabelecer uma nova marca se não perder para São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, nas próximas semanas.

Agenda do Ceará

Após o embate contra o Cruz-Maltino, o Alvinegro terá pela frente o Bahia, fora de casa, na segunda-feira (21). Recentemente, pelo Nordestão, o time de Léo Condé visitou o rival e foi derrotado por 3 a 2. Na sequência, o adversário será o São Paulo, na Arena Castelão, no sábado (26).