Falar que um clássico é decisivo, ou que deve ser encarado como uma final, já beira o clichê. Mas, a partir das 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), todos esses adjetivos são adequados para classificar a partida entre Vitória e Bahia, que protagonizam duelo decisivo no Barradão, com potencial de mudar o futuro das equipes no Campeonato Brasileiro.

E esse Ba-Vi de número 504 na história interessa tanto para times da parte de cima, quanto da parte de baixo da tabela, já que os rivais brigam em zonas opostas na Série A.

Vitória não tem mais margem de erro

Jair Ventura no vestiário do Vitória; treinador vai comandar o time pela primeira vez contra o Bahia, em Ba-Vi decisivo do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Começando da parte inferior, o Vitória precisa do resultado para ganhar fôlego na luta contra a zona de rebaixamento. Em situação cada vez mais delicada no campeonato, na 17ª posição, com 25 pontos, e um jogo a mais em relação a adversários diretos, uma derrota no clássico deixa o Rubro-Negro a, no mínimo, duas rodadas de distância para o 16º colocado, que neste momento é o Santos.

Uma pressão em tanto para Jair Ventura, que tenta livrar o quarto time do rebaixamento na carreira e só teve três jogos até agora para mostrar serviço, com duas derrotas (Grêmio e Vasco) e uma vitória (Ceará). A esperança para o torcedor é que não faltou tempo para o treinador ajustar a equipe durante esta Data Fifa. Vale destacar que esse vai ser o primeiro Ba-Vi da carreira de Jair Ventura.

— Clássico é campeonato à parte. Vai ser como seria, como encaro cada clássico. Sabemos da responsabilidade jogando em nossa casa. Eles sabem que a nossa equipe construiu, fez os gols e mereceu resultado melhor. A gente precisa não só jogar bem. A gente precisa vencer jogos fora também. E a gente veio aqui para isso hoje. Não adianta botar fogo no jogo, porque ele já está queimando. A gente vai entrar muito focado. Que possamos vencer em casa e, depois, pensar lá na frente. Agora é pensar no clássico — destacou Jair Ventura depois da derrota para o Vasco.

Tricolor de olho na Libertadores

Elenco do Bahia reunido antes de treino; time visita o Vitória em último Ba-Vi da temporada (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Se a briga do Vitória é contra o rebaixamento, o Bahia já tem outros objetivos no Brasileirão. Na sexta posição, com 43 pontos, o Tricolor pode voltar ao G-4 se vencer o clássico, mas precisa torcer para tropeços de Mirassol e Botafogo. É um jogo decisivo para a equipe de Rogério Ceni, que tem a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores como maior objetivo de 2025. Uma derrota pode distanciar o clube dos quatro primeiros e ainda deixar até a vaga no G-6 ameaçada.

Além disso, o treinador parece ter se acostumado a comandar o time em Ba-Vis. São dez desde quando assumiu o Bahia, em setembro de 2023, com direito a quatro empates, quatro vitórias e duas derrotas. Ceni, no entanto, está invicto há sete clássicos depois de oscilar contra o maior rival em 2024.

— Vai ser um jogo difícil, equilibrado. Eles vão ter as chances deles, nós teremos as nossas. Independente do momento de cada equipe na tabela, é sempre um clássico muito disputado. Estou me preparando bem para, se for exigido, fazer o meu melhor e, se Deus quiser, ajudar o Bahia a conquistar um grande triunfo nesse jogo tão importante — destacou o goleiro Ronaldo, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Certo mesmo é que esse será um verdadeiro clássico decisivo, na competição mais importante do ano para os dois clubes. Quem vencer, ganha um gás, quem perder se complica. Não à toa, a torcida do Vitória, única que estará presente no Barradão, comprou a ideia e já garantiu mais de 25 mil ingressos.