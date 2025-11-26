Filipe Luís analisa empate do Flamengo com o Atlético-MG: 'Daqueles dias'

Técnico do Flamengo, Filipe Luís elogiou a atuação da equipe no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador analisou o duelo que poderia ter confirmado o título da competição para o Rubro-Negro e lamentou as chances desperdiçadas.

— O time fez um bom jogo. A verdade é que não é fácil pressionar o Atlético-MG. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria, e é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento, e queríamos de qualquer maneira tentar vencer esse jogo que era muito importante para a gente — afirmou Filipe.

— Com o erro nosso eles fizeram um gol, e tudo ficou muito mais difícil. Tivemos chances e a bola… daqueles dias em que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo, os jogadores tentaram a todo momento. No momento, furar essa defesa em bloco baixo do Atlético, que tem jogadores qualificados, tem grandes zagueiros, e no final a trave impediu. Então, empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas, pelo menos, vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação — completou.

Questionado se a equipe estava acompanhando o resultado do jogo entre Grêmio e Palmeiras, Filipe Luís afirmou que ele e os jogadores não sabiam do resultado.

— Não sabia (do resultado). Como falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Torcedores gritaram em algum momento, todos imaginaram que poderia ser gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos, não dos outros. Esse era o foco e o que tentei passar para os jogadores, que estivessem a todo momento com a cabeça dentro do campo — disse.

Filipe Luis, técnico do Flamengo, na partida contra o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazeta Press)

Outras respostas de Filipe Luís após Atlético-MG x Flamengo

Bruno Henrique

— Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. Está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para grande final.

Jogadores pediram para jogar?

— Todos os jogadores, durante a semana, eu converso. Depois temos uma equipe que analisa como eles estão ao nível de recuperação. Todos se colocaram à disposição para jogar a partida de hoje. Estavam focados em vencer. Sabíamos da importância de vencer esse jogo. Mas eu sabia de jogadores que se recuperam mal. O Jorginho não era recomendado começar o jogo. Varela, Alex Sandro, Arrasca, Bruno (Henrique) tinham a mesma recomendação. E sim, entrar. Se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado com uma carga parecida com o que foi o jogo de hoje.

Lições dos últimos jogos

— O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos onde não temos descanso, mas eu tenho um elenco muito qualificado e muito forte que me permite fazer trocas para lutar por essas competições.

Risco do gramado sintético

— Eu converso pessoalmente com todos os jogadores durante a semana. A equipe analisa o nível de recuperação de todos. Todos eles se colocaram à disposição para o jogo de hoje e todos eles estavam de hoje no que era a partida de hoje. Sabemos a importância que era vencer hoje. Sabemos que tem alguns jogadores que recuperam mal. O Jorginho vem de uma lesão, ficou quase um mês fora, foi titular pela primeira vez no último jogo e tinha um risco se ele fosse titular (hoje). Arrasca, Bruno… Todos tinham a mesma recomendação de não começarem e sim entrar. Se eles não tivessem jogado, teriam treinado e aí a carga seria bem parecida com o que foi o tempo de jogo.

O que precisa melhorar para final da Libertadores?

— Todo jogo deixa um caminho, uma guia para entendermos o que precisamos melhorar, individualmente e em vários setores. Todas elas deixaram alguns detalhes. Jogamos - contra o Fluminense, contra o Sport e hoje, com uma equipe bem mexida, bem alternativa. Não é simples os jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, corresponderem ao mesmo nível dos que vêm jogando com mais sequência. Entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu e recuperamos o nível já contra o Bragantino. Hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos. Em nenhum momento vi o time ansioso como vi contra o Fluminense.

Sentimento de voltar a uma final de Libertadores

— Nesse momento, a única coisa é preparar esse jogo da melhor maneira possível para os jogadores e dar o caminho muito claro para eles, do que precisam fazer em campo para tentar vencer.

Como está o mental e poder repetir títulos de 2019

— O "pode" não é o "fez". Ainda falta muito. A única coisa que penso é: você me perguntou como estou mentalmente, estou mais feliz do que nunca, fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. O difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que estamos agora. É um privilégio viver essas duas finais que virão pela frente.

Emerson Royal

— Na fase ofensiva, não tinha muita facilidade porque o Atlético-MG defende em linha de cinco. Na fase defensiva, algumas vezes ele sofreu. Isso temos que melhorar, ele tem que evoluir. A fase defensiva é o número 1 para um lateral. Ele tem que defender bem. O meu trabalho é fazer ele crescer nessa individualidade.

Logística até Lima

— Tivemos várias reuniões para montar a melhor estratégia para viajar para lima. Pensamos que, depois do jogo de hoje, era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com suas famílias, se despedirem das suas crianças, renovar as energias e também (estar) na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores.