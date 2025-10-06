O Vitória sofreu um duro golpe na tarde do último domingo ao perder de virada para o Vasco por 4 a 3, em São Januário. O placar, que teve influência direta da arbitragem, manteve o Rubro-Negro na zona de rebaixamento e gerou muitas reclamações nos bastidores.

Em entrevista coletiva depois do apito final, o técnico Jair Ventura disse que a atuação da comissão de arbitragem, liderada por Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), foi determinante para o resultado da partida.

— A gente fez uma boa partida, assim como foi contra o Grêmio. Mas o árbitro, aqui, teve participação. Hoje não tem como falar que o Fernando não teve uma tarde ruim. Nos prejudicou. E ainda os oito minutos [de acréscimo]. Uma estreia infeliz. A gente não fala se o cara teve intenção. De repente é despreparo mesmo. É difícil, ainda mais com uma torcida adversária que pressiona — iniciou Jair Ventura.

— Mas não tem não como falar da situação do Fernando [árbitro]. Todo mundo vai ter o primeiro jogo, mas ele foi determinante no jogo. Ele tira um cara nosso. Ainda teve um pênalti que o bandeira salva ele. De repente, ele não vai mais apitar o campeonato de Série A. Mas a gente perdeu pontos, e ninguém vai lembrar disso. A gente fez jogo equilibrado. E com a expulsão acabou o desequilíbrio.

Jair Ventura já de olho no Ba-Vi

Passadas as polêmicas do jogo contra o Vasco, o Vitória não tem muito tempo para remoer resultados e precisa focar na próxima partida para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. E o jogo da 28ª rodada do Brasileirão é justamente o clássico Ba-Vi. A bola rola às 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, depois da Data Fifa, mas Jair Ventura já respira o clima do jogo.

— Clássico é campeonato à parte. Vai ser como seria, como encaro cada clássico. Sabemos da responsabilidade jogando em nossa casa. Eles sabem que a nossa equipe construiu, fez os gols e mereceu resultado melhor. A gente precisa não só jogar bem. A gente precisa vencer jogos fora também. E a gente veio aqui para isso hoje. Não adianta botar fogo no jogo, porque ele já está queimando. A gente vai entrar muito focado. Que possamos vencer em casa e, depois, pensar lá na frente. Agora é pensar no clássico — concluiu Jair Ventura.