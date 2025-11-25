Flamengo arranca empate com Atlético-MG, mas perde chance de garantir título do Brasileirão

Atlético-MG e Flamengo empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. Bernard abriu o placar para os donos da casa, e Bruno Henrique igualou o placar já nos acréscimos. Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro desperdiçou a chance de confirmar o título brasileiro nesta noite.

O Galo chega aos 45 pontos e segue na 12ª colocação. Já o Fla é líder com 75 pontos, cinco à frente do Alviverde. Uma vitória diante do Ceará na próxima rodada, no Maracanã, basta para o time carioca se sagrar campeão brasileiro.

Atlético-MG x Flamengo: como foi o jogo?

De olho na final da Libertadores, Filipe Luís mandou a campo equipe alternativa. O primeiro tempo na Arena MRV mostrou um Flamengo dominante em volume e criação, mas incapaz de transformar superioridade em gol. Mesmo com maior posse, mais finalizações e três ocasiões claras do lado rubro-negro, o Atlético-MG soube ser eficiente e abriu o placar na única grande oportunidade que teve. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Dudu venceu Emerson Royal, foi à linha de fundo e serviu Bernard, que finalizou para abrir o placar e levar o Galo em vantagem para o intervalo.

O Fla, apesar de não ter feito uma grande primeira etapa, produziu o suficiente para alterar o cenário. Samuel Lino acertou a trave em uma das chegadas mais perigosas, Everson evitou o empate ao defender uma cabeçada à queima-roupa, e Léo Pereira desperdiçou a chance mais clara ao finalizar, cara a cara com o gol, para fora. A equipe alternou ataques pelos dois lados, mas esbarrou na própria falta de precisão. O Atlético, por sua vez, apostou no contra-ataque e insistiu em jogadas pela esquerda, de onde saiu o gol de Bernard.

Atrás do placar, Filipe Luís acionou os principais jogadores no banco de reservas. Bruno Henrique, logo no intervalo, Arrascaeta e Jorginho, logo aos oito minutos, entraram em campo. O Rubro-Negro se postou no campo de ataque buscando furar a retranca do Galo. Aos 13', Samuel Lino teve mais uma oportunidade de marcar de cabeça, mas Everson fez outra grande defesa.

O domínio do Flamengo na posse de bola se manteve, mas o controle não se converteu em muitas chances. Já aos 44 minutos, Gonzalo Plata recebeu cruzamento de Léo Pereira e cabeceou para acertar a trave. O gol saiu aos 46', com Danilo lançando a bola na área e Bruno Henrique, de cabeça, igualando o placar na Arena MRV. O empate, contudo, não foi o suficiente para confirmar o título do Brasileirão para o Rubro-Negro nesta rodada.

O que vem por aí?

O Flamengo volta as atenções para a final da Libertadores, diante do Palmeiras, no próximo sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Já o Galo volta a campo no domingo (30) e visita o Fortaleza na Arena Castelão, em jogo atrasado da 35ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Flamengo

36° rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🥅 Gols: Bernard, aos 34'/1ºT (1-0);

🟨 Cartões amarelos: Natanael, Everson, Bernard (CAM); Erick Pulgar e Bruno Henrique (FLA)

🟥 Cartão Vermelho: Rony, aos 49'/2ºT (CAM).

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael (Iván Román), Saravia, Vitor Hugo (Ruan), Alonso, e Arana; Alan Franco, Alexsander, e Bernard (Reinier); Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Rony).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo (Plata), Wallace Yan (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Cebolinha).

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).