Bruno Henrique pede foco e se declara ao Flamengo

O Flamengo não desistiu na Arena MRV, nesta terça-feira (25), e conseguiu o empate nos últimos minutos com gol do atacante Bruno Henrique, que encaminhou o título do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre o momento, pediu virada de chave e se declarou ao clube.

Jogando em casa, o Atlético-MG saiu na frente ainda no primeiro tempo com gol de Bernard. O Flamengo foi para cima, aumentou o volume de jogo, e Bruno Henrique, aos 47 da segunda etapa, deixou tudo igual.

— Um jogo muito difícil, mas nossa equipe lutou até o final, não desistiu. Conseguimos um empate aqui. Acho que agora é descansar e focar no jogo de sábado, um grande jogo, das duas melhores equipes do Brasil e do continente. Um ponto muito importante, muito importante. Que a gente possa focar agora somente na Libertadores — disse o jogador, à TV Globo, emendando sobre a grande fase.

— É o trabalho, né? O trabalho devolve. Eu trabalho para caramba. Sou um cara muito dedicado e eu acho que isso, dentro de campo, está sendo mostrado. Então eu fico muito feliz. Eu amo o Flamengo, é o time do meu coração.

Bruno Henrique é um dos destaques do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo vive semana decisiva

Antes de decidir a vida no Brasileirão, o Flamengo terá um grande desafio contra o rival Palmeiras, no sábado (29), em Lima, no Peru. A equipe comandada por Filipe Luís vai em busca do título da Libertadores em uma revanche diante do Verdão.

O Flamengo volta a atuar pela competição continental na próxima quarta-feira (3/12), contra o Ceará, no Maracanã. Para levantar o nono troféu, basta uma vitória sobre o Vozão. Em caso de empate, terá de torcer para o Palmeiras tropeçar no Atlético-MG, no mesmo dia, também às 21h30, em Belo Horizonte.