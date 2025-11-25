Técnico do Palmeiras, Abel cita conversa com dirigentes europeus sobre calendário brasileiro: 'Não é normal'

O Palmeiras vem de uma sequência insana nas competições que disputa títulos: a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O time paulista ainda disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, no meio do ano, quando o calendário brasileiro parou em razão da competição Fifa. Em razão da intensa disputa de torneios, o time vem demonstrando cansaço nesta reta final de temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque faz publicação contra homofobia: 'O respeito é inegociável dentro e fora de campo'

Não é de hoje que o técnico Abel Ferreira vem criticando o calendário nacional. Recentemente, inclusive, o time disputou jogos atrasados do Brasileirão na pausa da Data Fifa e com desfalques, o que prejudicou o Verdão no Brasileirão. O treinador português afirmou que diretores de grandes clubes europeus questionaram como é possível jogar assim.

➡️ Entenda por que titulares do Palmeiras foram poupados de viagem a Porto Alegre

- Vamos ser honestos, tive diretores de grandes clubes da Europa que me ligam e são meus amigos e perguntam: "não estou a entender, como vocês vão disputar a maior competição da América do Sul e três dias antes tem jogo?". Encolhi os ombros e disse: temos que nos adaptar. Não é muito normal, há coisas que não são normais e temos que refletir o que é melhor para o futebol. Não é normal ter Data Fifa e ficarmos sem jogadore - disse Abel Ferreira, ao SporTV, no pré-jogo contra o Grêmio.

continua após a publicidade

Abel Ferreira deu sequência ao assunto, admitiu que o treinador também tem responsabilidades em casos de derrotas, mas que o calendário "não é normal".

- Não é normal encafifar os jogos todos como estamos e ter pouco tempo para recuperar. Não é normal fazer um jogo três dias antes da maior competição da América do Sul. Não é normal dois dias depois estar a competir por outra competição - continuou.

continua após a publicidade

- Quando falei para pensar e refletir, claro que no fim uma equipe vai ganhar, jogando bem ou mal, vai ganhar, mas não é normal e deveríamos refletir sobre isso. Quando me ligaram, que isso não acontece na Liga dos Campeões, na Liga Europa, tem sempre uma semana para preparar os jogos - finalizou o treinador palmeirense.

O Verdão disputa partida contra o Grêmio nesta noite de terça-feira (25), em Porto Alegre, e no sábado (29) disputará a final da Libertadores contra o Flamengo, em Lima, no Peru.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press



