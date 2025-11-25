O centroavante Vitor Roque, do Palmeiras, foi às redes sociais na noite desta terça-feira (25), pouco tempo antes de o time entrar em campo para enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e fez uma publicação contra a homofobia.

A postagem faz parte do acordo que o clube paulista fez com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar uma punição do camisa 9 nas últimas rodadas do Nacional. A transação disciplinar é uma possibilidade de acordo registrada no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

O julgamento seria em razão de uma publicação de cunho homofóbico, feita pelo Tigrinho após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, no início de outubro, em que o atleta publicou um carrossel de fotos e, em uma delas, um tigre com um veado na boca. O jogador de 20 anos corria risco de punição, mas não será mais julgado. Além da publicação, houve uma multa no valor de R$ 80 mil.

- Homofobia não é provocação. Homofobia é violência! Muitas vezes, comentários preconceituosos são vistos como "brincadeira", "provocação" ou "coisa do futebol". Não são! Qualquer forma de discriminação fere, exclui e agride. Não existe espaço para preconceito no esporte, na sociedade ou em qualquer outro lugar. Normalizar a homofobia é perpetuar um problema estrutural. É estimular o ódio que gera a violência. Precisamos evoluir. Como atletas, torcedores e cidadãos. Como sociedade. O respeito é inegociável dentro e fora de campo - escreveu Vitor Roque em sua rede social.

O centroavante havia sido denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com pena de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

