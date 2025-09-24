Em mais uma tentativa de dar novo gás ao elenco na busca pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Vitória contratou seu quarto técnico nesta temporada. O escolhido da vez foi Jair Ventura, que, além de experiência no Brasileirão, tem no currículo três campanhas de recuperação que resultaram em permanência na Série A.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória vai ser o décimo clube da carreira de Jair Ventura, mas, em três deles, o treinador deixou uma marca positiva ao pegá-los na zona de rebaixamento e comandar uma campanha de manutenção: Sport, Juventude e Goiás.

Campanhas de recuperação de Jair Ventura na Série A:

Sport (2020) - pegou na 19ª colocação e deixou em 15º; Juventude (2021) - pegou na 17ª posição e deixou em 16º; Goiás (2022) - pegou em 18º e deixou em 13º.

Jair Ventura no comando do Sport (Foto: Divulgação/Sport)

Jair Ventura tenta repetir feito no Vitória

Agora o treinador vai ter a missão de repetir o feito para tirar o Rubro-Negro baiano da atual situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na 17ª posição, com 22 pontos, o Vitória um jogo a mais em relação aos adversários diretos e viu a chance de rebaixamento aumentar para 66% depois da derrota para o Fluminense no último sábado, em pleno Barradão, segundo dados da UFMG.

continua após a publicidade

Das três campanhas citadas acima, a única iniciada no segundo turno foi com o Juventude em 2021, quando ele assumiu o clube na 28ª rodada. No Vitória, é provável que Jair Ventura já esteja no comando da equipe na partida contra o Grêmio, às 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada.

Antes de aceitar o convite do Vitória, Jair Ventura defendia as cores do Avaí, que disputa a Série B. Ele deixou o time na 11ª posição, com 37 pontos, a nove de distância para o G-4. Por lá, o técnico esteve à frente do time em 27 jogos, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.