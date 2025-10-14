Um dos principais personagens do Bahia, o goleiro Ronaldo nunca esteve tão confiante desde a sua chegada ao Tricolor, no início desta temporada. Agora, o atleta tem a missão de manter a sequência positiva no reencontro com o Vitória, time que o formou, logo em um clássico Ba-Vi, duelo que ele conhece muito bem.

A bola rola a partir 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, e Ronaldo sabe bem da importância desta partida para o Bahia, que quer voltar ao G-4.

— O recado é o de sempre: encarar como uma final. Independente do momento na tabela, é um jogo que mexe com o estado, com a cidade, com a semana de todo mundo. Então, é entender a importância desse jogo e saber que cada detalhe pode fazer a diferença. É um jogo que pode ser um divisor de águas, tanto para eles quanto para nós. Por isso, é entrar muito focado e concentrado para fazer um grande jogo — destacou em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Ronaldo treina no CT Evaristo de Macedo antes da partida entre Vitória e Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A três pontos do Mirassol, atual quarto colocado do Brasileirão, o Bahia está na sexta posição e, além de vencer o clássico, precisa torcer para tropeços do Botafogo e do próprio Mirassol se quiser retomar uma vaga entre os quatro melhores.

Ronaldo, inclusive, sabe os caminhos para sair bem-sucedido de um Ba-Vi. Dos quatro que disputou, todos pelo Vitória, ele não perdeu nenhum (três empates e uma vitória). Nesta quinta, porém, o goleiro vai estar do outro lado da moeda pela primeira vez. Vale lembrar que Ronaldo defendeu o Rubro-Negro até 2021, ano em que se transferiu para o Atlético-GO.

— Tivemos agora um tempinho para recuperar as energias depois de uma sequência muito pesada de jogos. Então, tem sido uma preparação muito boa, assim como foi para os outros jogos. Mas a gente sabe da importância que é um clássico, um campeonato à parte. Por isso, temos estudado bastante e nos preparado bem para chegar na hora do jogo e fazer uma grande partida.

Bom momento no Bahia

Ronaldo em ação na partida entre Bahia e Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O clássico contra o Vitória será o 29º jogo de Ronaldo com a camisa do Bahia nesta temporada, marcada por altos e baixos. Desde a sua chegada, o goleiro teve dificuldades para ganhar a confiança do torcedor, principalmente por ser reserva de Marcos Felipe na maioria dos jogos.

Depois da saída do companheiro de posição, o caminho ficou livre. Mesmo com a contratação de João Paulo - que chegou com status de titular -, Ronaldo mostrou evolução e se tornou o dono da posição.

— Acho que essa evolução vem muito pela sequência de jogos. O início foi um pouco difícil para mim, até pela questão da adaptação. Mas, com o tempo, fui me adaptando não só ao sistema de jogo, mas também aos companheiros, conhecendo melhor cada um. O trabalho no dia a dia com o professor Duda [treinador de goleiros] tem sido muito importante. A gente faz muitas análises em vídeo, vendo o que precisa melhorar e o que pode ser potencializado. Sobre o Rogério [Ceni] e a comissão, eles me dão confiança o tempo todo e mostram os caminhos para eu continuar evoluindo, principalmente na construção com os pés — celebrou.