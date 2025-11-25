Palmeiras sofre virada do Grêmio e vê título do Brasileirão mais distante
Verdão foi derrotado por 3 a 2 e chega ao quinto jogo sem vencer no campeonato
O Palmeiras não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, Abel Ferreira mandou a campo uma equipe alternativa, já que está totalmente focado na final da Libertadores. Apesar de ter aberto o placar fora de casa, sofreu a virada e foi derrotado por 3 a 2, o que deixou o título brasileiro mais distante. O time gaúcho, por sua vez, se afasta do Z4.
Pelo lado alviverde, os gols foram marcados por Facundo Torres e Benedetti, enquanto os mandantes balançaram as redes com Amuzu, Caio Vinícius e Willian. Com o resultado, o vice-líder Palmeiras permanece com 70 pontos, chega ao quinto jogo sem vitórias e vê líder Flamengo abrir cinco pontos na liderança. O Grêmio, com 46 pontos, saltou para a nona posição na tabela.
Como foi o jogo?
O Palmeiras entrou em campo sem peso, com seu time alternativo, já que os titulares foram poupados para a disputa da final da Libertadores, no sábado (29). Com isso, os jogadores de Abel Ferreira iniciaram a partida de forma leve, pressionando os donos da casa e com espaço para trocar passes em seu campo de ataque.
E não demorou para a primeira chance aparecer. Aos 4 minutos, Felipe Anderson arriscou e obrigou o zagueiro adversário e mandar para escanteio. Na cobrança, Benedetti cabeceou por cima do gol. O Palmeiras estava disposto a sufocar o Grêmio. Aos 8, Jefté quase abriu o marcador em chute cruzado que tirou tinta da meta defendida por Volpi.
Aos 16, o Grêmio respondeu com Edenílson, que obrigou Lomba a segurar. Mas, aos 23, foi o Palmeiras que abriu o placar em Porto Alegre, com Facundo Torres. Jefté iniciou a jogada pela esquerda e tocou à frente para Sosa, que cruzou para encontrar o uruguaio sozinho na pequena área para cabecear para o fundo da meta gremista.
Apesar de ser o time reserva do Palmeiras, os jogadores demonstravam muita organização e entrosamento em campo. Com isso, o time paulista seguia na busca por ampliar o placar. Depois, Sosa, Felipe Anderson e Facundo Torres assustaram o goleiro adversário, enquanto Dodi obrigou Lomba a trabalhar aos 41. Mas aos 47, apesar da pressão palmeirense, o Grêmio foi para o intervalo com empate. Amuzu. Após cobrança de lateral de Marcos Rocha, Wagner Leonardo escorou de cabeça e o camisa 9 completou.
No segundo tempo, o Grêmio voltou com um pouco mais de confiança, enquanto o Palmeiras encontrava um pouco de dificuldade para trabalhar a bola. Aos 12 minutos, um lance juvenil de na grande área garantiu a virada gremista. Marcos Rocha cruzou rasteiro, e Carlos Vinícius foi cercado por Benedetti e Aníbal Moreno, que derrubou o jogador. Na cobrança de pênalti, Carlos Vinícius acertou o canto direito de Lomba, que foi para o lado oposto.
O jogo passou a ficar novamente equilibrado na metade da etapa complementar. Em busca de voltar para o jogo, Abel colocou Bruno Rodrigues e Luighi para tentar deixar o Verdão mais agressivo no ataque. Aos 25, Facundo Torres teve a chance de fazer o segundo após receber cruzamento de Jefté, mas mandou por cima da meta.
Aos 34, Giay derrubou Arthur Melo dentro da área e arbitragem não só assinalou pênalti como também expulsou o lateral alviverde. Na cobrança cinco minutos depois, Willian cobrou no canto direito e deslocou Lomba para ampliar. Aos 49, o Palmeiras ainda não tinha desistido e buscou mais um gol. Benedetti, que fez uma boa partida, aproveitou cruzamento de Allan para dar números finais ao duelo.
O que vem por aí?
Agora, o Palmeiras volta suas forças para a disputa da final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. O vencedor será o primeiro tetra brasileiro no torneio continental. No Brasileirão, o time de Abel Ferreira volta a campo no dia 3 de dezembro, às 21h30, para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Fluminense um dia antes, no mesmo horário, em Porto Alegre.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3 x 2 PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 36ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
🟨 Cartão amarelo: Marlon, Carlos Vinícius (GRE); Aníbal Moreno, Facundo Torres, Luighi e Abel Ferreira (PAL);
🟥 Cartão vermelho: Giay (PAL);
⚽Gols: Facundo Torres (23'/1°T) (0 x 1); Amuzu (47'/1°T) (1 x 1), Carlos Vinícius (15'/2°T) (2 x 1), Willian (39'/2°T) (3 x 1) e Benedetti (49'/2°T) (3 x 2)
⚽ Escalações
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes):
Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson (Willian); Amuzu (Cristaldo), Carlos Vinicius e Pavón (Alysson).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira):
Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael (Riquelme Fillipi) e Jefté; Aníbal Moreno (Andreas Pereira), Emi Martínez, Mauricio (Luighi) e Felipe Anderson; Sosa (Bruno Rodrigues) e Facundo Torres (Allan).
