A reta final do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções após os resultados desta terça-feira. O empate do Flamengo por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, incendiaram a disputa pelo título e colocaram o Cruzeiro novamente na briga. A combinação de resultados manteve o Rubro-Negro na liderança, mas trouxe novos cenários para a 37ª rodada, que pode definir o campeão da temporada.

O Flamengo continua dependendo apenas de si para levantar a taça. Com duas rodadas restantes, o time carioca pode confirmar o título já no próximo compromisso. Para isso, basta vencer o Ceará no dia 3 de dezembro, no Maracanã. Em caso de triunfo, o clube chegaria a uma pontuação inalcançável por Palmeiras e Cruzeiro, garantindo a conquista antecipada. Se empatar, o Flamengo também pode ser campeão antes da última rodada, mas dependerá de tropeços dos concorrentes diretos. Com uma derrota na penúltima rodada, o título só viria se os rivais também não somarem pontos.

O Palmeiras, por sua vez, complicou sua caminhada ao ser derrotado pelo Grêmio, mas ainda mantém esperanças matemáticas. Para ser campeão, o time alviverde precisa vencer seus dois compromissos restantes — contra Atlético-MG e Ceará — e torcer por um tropeço duplo do líder, com um empate e uma derrota do Flamengo. Com essa combinação, as equipes empatariam em pontos, mas o Palmeiras ficaria à frente pelo número de vitórias: 23 contra 22.

Quem voltou ao páreo foi o Cruzeiro. A equipe mineira depende de uma sequência perfeita nas duas últimas rodadas, somada a uma combinação de tropeços do Flamengo. O clube celeste precisa vencer seus jogos e torcer para que o líder empate as duas partidas finais ou registre um empate e uma derrota. Antes mesmo disso, porém, o Cruzeiro precisa superar o Ceará, fora de casa, para chegar aos 71 pontos e ultrapassar o Palmeiras na classificação.

Com três candidatos ainda vivos na disputa, o Brasileirão entra em sua fase decisiva com equilíbrio, pressão e expectativa de desfechos cheios de emoção até o último apito.

Flamengo segue dependendo de si

Vitória garante o título antecipado:

Se vencer o Ceará no próximo sábado, no Castelão, o Flamengo será campeão brasileiro já na 37ª rodada. O resultado torna irreversível a vantagem sobre Palmeiras e Cruzeiro, independentemente dos jogos dos rivais.

Empate mantém chance de título antecipado, mas com combinação:

Caso empate, o Rubro-Negro ainda pode confirmar a conquista nesta rodada, mas dependerá de tropeços dos adversários diretos. Palmeiras e Cruzeiro não podem vencer seus compromissos.

Derrota adia a decisão:

Se perder para o Ceará, o Flamengo só levanta o troféu antecipadamente se Palmeiras e Cruzeiro também forem derrotados. Caso contrário, a definição ficará para a última rodada.

Palmeiras precisa de duas vitórias e tropeços do líder

Vencer os dois jogos finais é obrigatório:

O Palmeiras precisa superar Atlético-MG e Ceará nas últimas rodadas para manter chances reais de título.

Depende de dois tropeços do Flamengo:

Além de vencer seus compromissos, precisa que o Flamengo tenha uma derrota e um empate.

Com essa combinação, ambos empatariam em pontos, mas o Verdão seria campeão pelo número de vitórias: 23 contra 22.

Situação delicada após derrota para o Grêmio:

A derrota em Porto Alegre deixou o Palmeiras sem margem para erro e totalmente dependente do líder.

Cruzeiro volta à disputa pelo título

Precisa vencer seus dois últimos jogos:

O Cruzeiro só terá chances reais se fizer sua parte e conquistar seis pontos nas duas rodadas finais.

Depende de tropeços do Flamengo:

O líder precisa empatar as duas últimas partidas ou registrar um empate e uma derrota para que o Cruzeiro possa ultrapassá-lo.

Primeiro passo é passar o Palmeiras:

A equipe mineira precisa vencer o Ceará no próximo sábado para chegar a 71 pontos e assumir a vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras.

