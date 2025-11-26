O que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro precisam para ser campeão brasileiro
Equipes seguem na briga pelo título
- Matéria
- Mais Notícias
A reta final do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções após os resultados desta terça-feira. O empate do Flamengo por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, incendiaram a disputa pelo título e colocaram o Cruzeiro novamente na briga. A combinação de resultados manteve o Rubro-Negro na liderança, mas trouxe novos cenários para a 37ª rodada, que pode definir o campeão da temporada.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Flamengo arranca empate com Atlético-MG, mas perde chance de garantir título
Futebol Nacional25/11/2025
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Palmeiras sofre virada do Grêmio e vê título do Brasileirão mais distante
Futebol Nacional25/11/2025
- Cruzeiro
Cruzeiro: Kaio Jorge divide liderança na artilharia do Brasil em 2025
Cruzeiro25/11/2025
O Flamengo continua dependendo apenas de si para levantar a taça. Com duas rodadas restantes, o time carioca pode confirmar o título já no próximo compromisso. Para isso, basta vencer o Ceará no dia 3 de dezembro, no Maracanã. Em caso de triunfo, o clube chegaria a uma pontuação inalcançável por Palmeiras e Cruzeiro, garantindo a conquista antecipada. Se empatar, o Flamengo também pode ser campeão antes da última rodada, mas dependerá de tropeços dos concorrentes diretos. Com uma derrota na penúltima rodada, o título só viria se os rivais também não somarem pontos.
O Palmeiras, por sua vez, complicou sua caminhada ao ser derrotado pelo Grêmio, mas ainda mantém esperanças matemáticas. Para ser campeão, o time alviverde precisa vencer seus dois compromissos restantes — contra Atlético-MG e Ceará — e torcer por um tropeço duplo do líder, com um empate e uma derrota do Flamengo. Com essa combinação, as equipes empatariam em pontos, mas o Palmeiras ficaria à frente pelo número de vitórias: 23 contra 22.
Quem voltou ao páreo foi o Cruzeiro. A equipe mineira depende de uma sequência perfeita nas duas últimas rodadas, somada a uma combinação de tropeços do Flamengo. O clube celeste precisa vencer seus jogos e torcer para que o líder empate as duas partidas finais ou registre um empate e uma derrota. Antes mesmo disso, porém, o Cruzeiro precisa superar o Ceará, fora de casa, para chegar aos 71 pontos e ultrapassar o Palmeiras na classificação.
Com três candidatos ainda vivos na disputa, o Brasileirão entra em sua fase decisiva com equilíbrio, pressão e expectativa de desfechos cheios de emoção até o último apito.
Flamengo segue dependendo de si
- Vitória garante o título antecipado:
Se vencer o Ceará no próximo sábado, no Castelão, o Flamengo será campeão brasileiro já na 37ª rodada. O resultado torna irreversível a vantagem sobre Palmeiras e Cruzeiro, independentemente dos jogos dos rivais.
- Empate mantém chance de título antecipado, mas com combinação:
Caso empate, o Rubro-Negro ainda pode confirmar a conquista nesta rodada, mas dependerá de tropeços dos adversários diretos. Palmeiras e Cruzeiro não podem vencer seus compromissos.
- Derrota adia a decisão:
Se perder para o Ceará, o Flamengo só levanta o troféu antecipadamente se Palmeiras e Cruzeiro também forem derrotados. Caso contrário, a definição ficará para a última rodada.
Palmeiras precisa de duas vitórias e tropeços do líder
- Vencer os dois jogos finais é obrigatório:
O Palmeiras precisa superar Atlético-MG e Ceará nas últimas rodadas para manter chances reais de título.
- Depende de dois tropeços do Flamengo:
Além de vencer seus compromissos, precisa que o Flamengo tenha uma derrota e um empate.
Com essa combinação, ambos empatariam em pontos, mas o Verdão seria campeão pelo número de vitórias: 23 contra 22.
- Situação delicada após derrota para o Grêmio:
A derrota em Porto Alegre deixou o Palmeiras sem margem para erro e totalmente dependente do líder.
Cruzeiro volta à disputa pelo título
- Precisa vencer seus dois últimos jogos:
O Cruzeiro só terá chances reais se fizer sua parte e conquistar seis pontos nas duas rodadas finais.
- Depende de tropeços do Flamengo:
O líder precisa empatar as duas últimas partidas ou registrar um empate e uma derrota para que o Cruzeiro possa ultrapassá-lo.
- Primeiro passo é passar o Palmeiras:
A equipe mineira precisa vencer o Ceará no próximo sábado para chegar a 71 pontos e assumir a vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias