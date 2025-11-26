"Muita coisa mudou depois do jogo contra o São Paulo". Essas palavras são de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e que viu seu time reserva ser derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo a que se refere o treinador foi na virada por 3 a 2 sobre o rival, no início de outubro, e que foi repleto de polêmicas.

continua após a publicidade

➡️ Abel cita conversa com dirigentes europeus sobre calendário brasileiro: 'Não é normal'

De acordo com o técnico do Verdão, o rendimento caiu, mas sua equipe passou a ser prejudicada pelos árbitros no decorrer dos jogos do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o português falou sobre a partida no Sul e fez algumas observações, como não ter entendido o motivo pelo qual Giay foi expulso no final do confronto depois de cometer pênalti - o lateral recebeu amarelo e, após checar o VAR, o árbitro expulsou o argentino.

- Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD, e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes. Mas muita coisa mudou depois do jogo contra o São Paulo. Isso é bem visível. Hoje o árbitro não teve dúvidas nenhuma em marcar os dois pênaltis (contra o Palmeiras) - disse o treinador palmeirense.

continua após a publicidade

Abel Ferreira disse que não vive de "ses" e disse que o árbitro da partida contra o São Paulo "ficou pendurado". Ramon Abatti Abel pegou suspensão de 40 dias por erros na partida. Então, o português questionou: "Será que outros árbitros não ficaram com medo?".

- De apitar, por exemplo, o pênalti no Maracanã (em Gómez no início de Flamengo x Palmeiras). Se comparar o pênalti com o do Arrascaeta na casa do Palmeiras na primeira volta, há muita diferença? Há diferença a bola que bate no jogador do Vitória e nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e o STJD ainda desse mais dias de castigo, o que nunca tinha visto em cinco anos de Brasil? - afirmou Abel.

continua após a publicidade

Após o Choque-Rei em questão, o São Paulo fez duras críticas ao árbitro sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.

O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.

Com a derrota para o Grêmio, o vice-líder Palmeiras permanece com 70 pontos, chega ao quinto jogo sem vitórias, pode perder o segundo lugar ao fim da rodada e, ainda, vê líder Flamengo abrir cinco pontos na liderança.

Palmeiras na Libertadores

- Uma coisa é o futebol brasileiro, competição brasileira, tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes e coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos - analisou Abel Ferreira.

➡️ Vitor Roque faz publicação contra homofobia: 'O respeito é inegociável dentro e fora de campo'